王绍绍

制造业是立国之本、强国之基。在今年全国两会上，制造业高质量发展成为了备受关注的重点。

“1、2月份，制造业采购经理指数（PMI）都在50%以上，说明制造业处于景气区间。今年工业经济有望回升向好，对此我们充满信心。”工信部相关负责人近日介绍。

多位专家在接受人民网采访时表示，当前全球产业链供应链加速重构，需发挥我国制造业规模体量大、链条配套齐全和发展空间广阔的优势，整合资源，加快培育发展具有较强竞争力的先进制造业集群。

提前谋篇布局 培育壮大先进制造业集群

今年的《政府工作报告》提出，实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。

“工业基础是工业整体素质和核心竞争力的体现，是决定产品质量和性能及经济效益的主要因素。”国家制造强国建设战略咨询委员会委员、国家产业基础专家委员会副主任屈贤明认为，要把握好新型工业化的机遇，围绕发展新质生产力布局产业链。

3万3千个机架、45万台服务器、5000P Flops智能算力……在湖南长株潭生态绿心地带，中南智能算力中心深入布局多种算力，在云计算、大模型、智算等安全领域实践探索。据介绍，算力中心将在三年内引进300多家云计算、智能网联、5G应用、人工智能等企业入驻，预计全部建成投产后，带动近500亿元的相关产业发展。

中南智能算力中心的发展是湖南加快建设先进制造业体系、培育新质生产力的缩影。去年，湖南就先进计算等特色产业出台专项支持政策措施，全省新一代自主安全计算系统产业集群产值超1800亿元、同比增长6%。

弯道超车，除了从零开始的定力决心，更应重构提升原有产业布局，用“老树发新芽”的战略思维破解发展难题。自2017年始，浙江绍兴越城区印染、化工企业搬迁并接受数字化改造，重新利用原有片区，引进中芯、长电等集成电路龙头企业，培育“万亩千亿”集成电路产业集群，集聚上下游企业将近100家，扎实嵌入长三角产业分工和全球产业网络。

“应推动我国制造业加速向以高端装备制造业为代表的全球价值链中高端转变，向自主创新的‘中国智造’转变。”业内专家表示，面对传统工业制造企业转型问题，中国制造业要抓住制造业智能化、高端化、绿色化发展机遇，加大基础技术研发和国产装备产业化推广支持力度，推动我国制造业高质量发展。

加强区域协同 提升制造业重点产业链竞争力

在紧邻深中通道的港资企业中山工厂内，自主移动机器人正在注塑设备之间穿梭，这套数字化管理系统，实现了从上料、零件加工到物流配送全流程无人化生产，这种智能化的“灯塔工厂”是企业数字化转型的实践证明。

2024年广东提出推进产业基础高级化、产业链现代化发展目标，实现这一目标，离不开大湾区之间要素流动支持。

珠江两岸，互联互通，东岸的电子信息产业带，西岸的先进装备制造业产业带，共同形成了粤港澳大湾区高端产业集聚发展区。周边城市正积极主动地承接大湾区的创新资源和高端产业的溢出效应，在广东江门，从2021年至2023年，累计引进深圳超亿元项目投资额超780亿元，其中制造业项目投资额超500亿元。

“面向重点制造业产业链，应围绕信息对接、开放资源、供应链支撑、咨询服务等环节统一制定企业间合作机制，加强生态圈合作伙伴协同。”中国移动河南公司党委书记、董事长楼向平说。

当前，协同发展从广度走向深度，产业链合作代替转移承接成为地区协同发展的更多选择。

此前，京津冀三地抽调精干力量组建京津冀联合办，形成15个专题工作组，共同规划氢能、生物医药、智能网联汽车、网络安全和工业互联网、高端工业母机、机器人六条产业链，推动联想创新产业园、阿里张北大数据、河北京车造车基地等一批标志性大项目建成投产。

数据显示，北京流向津冀技术合同成交额由2013年的71.2亿元增长至2023年的748.7亿元，年均增长率26.5%；中关村企业在津冀两地设立分支机构超1万家，北京企业对津冀两地企业投资4.9万次，投资总额2.3万亿元。

“产业、科技、金融与人才协同配合形成的集群生态，是现代化产业体系的重要支撑。先进制造业集群能够覆盖制造强国建设的重点领域和方向，吸引这些产业向优势地区集聚集中，可以不断突破核心技术，推动产品升级和质量跃升。”中国电子信息产业发展研究院规划所所长程楠说。

支持民营经济发展 助力中小企业“专精特新”

优质企业是先进制造业发展的主体力量，更多中小企业走上专精特新之路，发挥民营经济在形成新质生产力过程中的生力军作用。

“中小企业作为我国经济的主体，是科技和经济紧密结合的重要力量，在创新领域最为活跃，是实现高水平科技自立自强的重要力量。”四川大学副校长褚良银表示。

在集群推动机制带动下，中小企业选择专注于精细化和专业化的发展，逐渐成为了全国各地专精特新“小巨人”。山东潍坊实施专精特新企业卡位入链工程，一家受益的中小企业通过自主研发，成功投入使用全球首台、全球最大5米智能立环高梯度磁选机，彻底解决了制约我国大型化绿色节能智慧矿山选矿厂发展的瓶颈问题。

去年4月，山东明确了推动“专精特新”发展的3年目标。到2025年，山东将努力推动培育专精特新中小企业1万家，专精特新“小巨人”企业1000家左右，省级以上制造业单项冠军企业达到1000家左右。

除了原发性创新，专精特新中小企业的成长和发展，离不开高质量的政务服务支持。围绕智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源五大产业生态圈，杭州余杭区仓前街道创新成立专精特新赋能中心，积极开展各类政策、财税、法律等培训，打造精准滴灌式专业化队伍，对在库制造业企业，协助对接完成知识产权、管理提升、数字化改造、财务规划、行业排名证明等项目，问题化解率达到90%以上。

今年的《政府工作报告》提出，加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌。

“我国的民营制造企业‘出海’正迎来新机遇，未来中小民营制造企业‘走出去’是一条转型发展的有效路径。激励政策推动民营制造企业深入参与共建‘一带一路’，搭建重大项目合作平台，联动国企、民企、行业上下游企业‘抱团出海’，形成集聚效应，提升中国制造品牌的综合竞争力。”上海市工商联副主席林凯文说。（刘雨青对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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