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宏观经济实时监测系统推出

2024年03月18日09:08 | 来源：光明日报
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原标题：宏观经济实时监测系统推出

本报讯（记者马跃华）日前，“宏观经济实时监测系统”发布会在厦门大学举行。此次发布的监测系统是依托厦门大学经济学科计量经济学和统计学“双一流”的优势，充分利用大数据和计量经济学前沿理论方法，创造性提出的一种基于大数据的宏观经济计量模型。

活动由厦门大学邹至庄经济研究院下属国家级教研平台——厦门大学宏观经济研究中心、国家自然科学基金“计量建模与经济政策研究”基础科学中心、福建省统计科学重点实验室（厦门大学）联合举办。

“宏观经济实时监测系统”项目课题组组长、厦门大学数量经济学学科带头人郑挺国介绍，该系统提供了中国经济状况指数、国家和地区国内生产总值、国家和地区消费者价格指数的日度指数值和日月季年环比增长率（通胀率）的日度监测值，公布了包括中国在内的金砖国家、七国集团国家的宏观经济形势，以及部分省份的地区经济发展态势。目前，监测系统已架设在厦门大学宏观经济研究中心下属网站。

郑挺国表示，该系统实时监测国家与地区重要经济指标，可以为中国经济和世界经济提供新的维度和信息，为国家各级政府研判宏观经济形势、设计经济政策提供重要的技术支撑和及时的决策参考，并为宏观经济研究提供全新的高频数据学术研究库。

会上，来自国内多所知名高校的宏观经济学、计量经济学相关学者对2024年中国宏观经济发展趋势做出分析与展望，并围绕中国与世界经济形势和宏观经济政策进行深入研讨。

(责编：罗知之、陈键)
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