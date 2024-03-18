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数据处理规模全球最大——

上海国际贸易“单一窗口”升级

2024年03月18日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：上海国际贸易“单一窗口”升级

本报上海3月17日电 记者孟歆迪从上海海关了解到，上海国际贸易“单一窗口”已迭代升级至3.0版本，每年节省贸易成本达20亿元以上，已成为全球数据处理规模最大的“单一窗口”。

2014年，上海依托电子口岸在全国率先开始建设国际贸易“单一窗口”试点。10年来，上海海关全程参与上海国际贸易“单一窗口”建设，坚持以需求为导向，持续提升口岸监管和服务智能化水平。经过10年的持续耕耘，如今上海国际贸易“单一窗口”已迭代升级至3.0版本，形成16大功能模块、66项特色应用，覆盖通关作业全流程和贸易监管主要环节，服务超过60万家企业，每年节省贸易成本达20亿元以上。

2023年12月18日，上海海关参与推动的上海“单一窗口”航空物流公共信息平台正式上线运行，实现上海空运物流各相关主体的数据互通共享，全面提升航空货运供应链全链路服务能级。

如今，上海国际贸易“单一窗口”正在支撑全国超1/4贸易量的数据处理，已成为全球数据处理规模最大的“单一窗口”。

据悉，2023年，企业通过上海国际贸易“单一窗口”申报进出口货物2108.1万票，同比增长5%，申报船舶35.4万票、船供物资7.9万票、航空器2.6万票，海关危险品备案2.6万余批。下一步，上海海关将以智慧海关和智慧口岸建设为契机，围绕口岸监管与服务，全面推动上海国际贸易“单一窗口”智能化、数字化转型，助力打造支持国际国内市场高效连接、具有全球影响力的新一代国际贸易“单一窗口”，推进上海口岸高水平对外开放，助力贸易强国建设。

(责编：罗知之、陈键)
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