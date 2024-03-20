人民网北京3月20日电 （记者杨虞波罗）日前，国家邮政局公布2024年2月邮政行业运行情况。

1-2月，邮政行业寄递业务量完成262.6亿件，同比增长25.1%。其中,快递业务量完成232.6亿件（注1），同比增长28.5%（按可比口径计算，下同）。

1-2月，同城快递业务量完成21.9亿件，同比增长28.3%；异地快递业务量完成205.4亿件，同比增长28.5%；国际/港澳台快递业务量完成5.3亿件，同比增长31.9%。

2月份，邮政行业寄递业务量完成99.2亿件，同比下降14.2%。其中,快递业务量完成85.6亿件，同比下降15.6%。

2月份，邮政行业业务收入完成981.5亿元，同比下降14.1%。其中，快递业务收入完成759.7亿元，同比下降12.9%。

1-2月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.4%、88.3%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的5.7%、51.1%和10.5%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重基本保持一致，异地快递业务量的比重下降0.1个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

1-2月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.9%、18.5%和8.6%，业务收入比重分别为74.3%、15.2%和10.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点，快递业务收入比重下降1.2个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.5个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.7个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点。

1-2月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.0，较1月下降0.2。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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