人民网北京3月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年3月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较上月保持不变。

此前，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。

(责编：罗知之、吕骞)

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