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淘宝发布2024春茶消费趋势：绿茶搜索大涨300% 

2024年03月21日08:34 | 来源：中国网科技
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原标题：绿茶搜索大涨300%，90后喝茶“血脉觉醒”，淘宝发布2024春茶消费趋势

日前，西湖龙井茶龙井43品种正式开采，较往年推迟了一周的时间。事实上，3月到4月是国内春茶集中上市的季节。从今年2月底开始，四川宜宾春茶、云南澜沧普洱茶、苏州洞庭山碧螺春等陆续开采上市，接下去一周，西湖龙井、福鼎白茶、信阳毛尖等春茶也将全面上市淘宝。

记者从淘宝了解到，3月以来，绿茶搜索量全面增长，相比去年涨幅超过300%，从淘宝数据来看，今年春茶消费也呈现出不同趋势。90后喝茶“血脉觉醒”，淘宝2024春茶消费趋势显示，30-40岁的消费者是购买春茶的绝对主力。

小众茶更受90后茶客欢迎，凤凰单丛、漳平水仙等涨幅明显，漳平水仙2023年同比2022年销售额增长了近200%。在一众即将上市的春茶里，“信阳毛尖、“竹叶青”在淘宝上同比搜索涨幅排名前二，超过了传统意义春茶的代表“龙井”、“白茶”、“碧螺春”等。

“‘奶茶’是90后的生活饮品必不可少的存在，当他们把手上的‘奶茶’换成原叶茶之后，消费习惯依旧保留了很多与‘奶茶’相呼应的特点。像单丛、水仙这些都是‘奶茶’茶底的常客，近几年奶茶圈兴起的轻乳茶趋势，也影响了90后茶客的购买偏好。”淘宝天猫食品生鲜行业茶叶负责人刘小意告诉记者。

此外，从口味来看，90后茶客更喜欢在原叶茶中加入调味。比如白茶配上陈皮、菊花，龙井搭配桂花、樱花等。

其次，从包装看，90后茶客对于小包装、便携装的喜爱，也逐步影响了商家的推陈出新。淘宝2024春茶消费趋势显示，淘宝春茶单包的平均克重相比2021年减少了178%。贡牌龙井天猫旗舰店负责人表示，他们每年会调整大约20%产品线的包装，从2022年春茶季开始就新增了袋泡龙井茶和3g一包的小包装，销量翻倍增长。

“和80前，70末这批消费者相比，90后茶客囤茶的比例明显减少，高频多次的购买，偏向于更便捷的包装。”此外，他还提到，内容平台种草型、攻略型的笔记、短视频也深度影响了90后茶客的消费习惯。不同于传统认知，90后茶客上手就非常专业，对于什么茶用什么器具、每泡多少克茶叶，甚至用多少度的水冲泡都有讲究，因此单泡包装的茶叶更受欢迎。像福鼎白茶、云南普洱等制成茶饼售卖的茶叶，也开始售卖3g-8g左右的单泡茶饼包装。

边看直播边下单的购物习惯也体现在了90后茶客买茶上。淘宝2024春茶消费趋势显示，3月以来，淘宝开播商家数量环比2月上涨了45%，超过1000个商家直播卖茶。仅3月，淘宝天猫食品生鲜行业就组织超过100场达人春茶直播专场，其中原产地溯源直播比例接近一半。“每次看茶的直播就停不下来，特别是看到主播泡出来的茶汤色泽鲜亮，好像能从屏幕里闻到茶香，就忍不住会下单。”去年入坑的90后茶客小刘已经通过淘宝直播下单了不少今年新茶。

据了解，淘宝天猫食品生鲜行业组织了李佳琦、蜜蜂惊喜社、香菇来了、烈儿宝贝等头部主播的春茶溯源，同时像李国庆、李亚鹏等茶酒垂直主播，也在淘宝直播首次开启春茶直播。今年淘宝还将全面升级春茶服务，将在4月上线“试饮包退”，覆盖全部原叶茶。

(责编：曹淼、李源)
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