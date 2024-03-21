原标题：腾讯：2023年全年净利润1576.88亿元 研发开支达到164.33亿元

3月20晚，腾讯控股发布最新财报。财报显示，2023年第四季度腾讯毛利、经营利润（Non-IFRS）、净利润（Non-IFRS）增速分别为25%、35%、44%，均超过营收增速。2023年全年，腾讯实现营收6090.15亿元，净利润（Non-IFRS）1576.88亿元。其中，代表数实经济的金融科技与企业服务板块年收入2037.63亿元，连续两年营收贡献第一。

最新财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.43亿，用户参与度的提升带动了视频号、小程序、小游戏、微信搜索等产品线的蓬勃发展，为腾讯带来了新一轮高质量增长。

视频号作为新芽业务的亮点，2023年用户使用时长增长翻倍。小程序、小游戏和微信搜索等同样展现强劲势头，小游戏流水年增长超50%，微信搜索日活跃用户数破1亿。

此外，微信生态内的其他功能，如微信搜索，也在快速发展，为用户和商家带来新的互动方式和商业机会，共同促进整个微信平台的增长和活力。据披露，微信搜索日活跃用户量同比增长超20%，搜索量同比增长超 30%。同时，微信搜索广告也实现了同比数倍收入增长。

在研发投入方面，财报显示，腾讯在本季度的研发开支达到了164.33亿元，自2018年至今六年累计研发投入超过2696.54亿元。截至2023年12月，腾讯在全球的专利申请总数超过7.5万件，授权专利数量超过3.7万件，体现了其在科技创新方面的深厚积累。

AI及大模型的推出，标志着腾讯科技投入的成效开始显现。财报显示，金融科技与企业服务板块本季收入达543.79亿元，占总营收的35%，连续三年贡献超30%的收入。其中企业服务在大模型助力下实现多产品升级。

财报透露，在升级了AI广告技术平台后，广告业务的精准推荐能力大幅提升，带动本季收入同比增长21%至297.94亿元，创季度收入新高。

在海外市场方面，2023年第四季度腾讯国际游戏市场实现收入139亿元，全年收入532亿元，占游戏收入的30%。自2019年Q3单季收入贡献达10%。

本土游戏方面，更多新兴热门游戏正在酝酿中。据披露，2023年本土市场季度平均DAU超过500万（手游）或者200万（PC游戏），而且年流水超过40亿元的腾讯游戏，从6款上升至8款。在此带动下，2023年腾讯游戏本土市场实现复苏，收入同比增长2%至1267亿元。此外，公司未来将有多款新游上线，为游戏收入带来新的增长动力。

另外，腾讯一直致力为股东提供高回报，除了现金红利，腾讯宣布2024回购规模至少翻倍，从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，“2023年，我们在多个产品和服务上取得了突破，视频号的总用户使用时长翻番，广告AI模型的改进显著提升了精准投放的效果，国际市场游戏在游戏收入的占比达到30%的新高。这些发展带动了高质量的收入来源，推动毛利增长23%，并成为我们对股东加大资本回报计划的有力支持。腾讯混元已发展成为领先的基础模型，在数学推导、逻辑推理和多轮对话中性能卓越。此外，我们积极寻求利用科技和平台为社会创造价值，如腾讯数字公益平台，已发展成为全球最大的数字公益服务平台之一，其99公益日活动创下人民币38亿元的公众捐款纪录。”

(责编：曹淼、李源)

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