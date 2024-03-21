原标题：我国各地储备粮“阳光交易”加快实现

据新华社北京3月20日电（记者王立彬）通过深化互联网、大数据、云计算应用，我国地方储备粮公开竞价“阳光交易”加快实现，粮食购销监管持续强化。

记者20日从国家粮食和物资储备局获悉，为落实党中央关于根治粮食购销领域系统性腐败的决策部署，有关部门着力从制度层面堵塞漏洞、补齐短板，持续强化地方储备粮购销监管，不断深化互联网、大数据、云计算等现代信息技术手段应用，完善国家粮食交易平台，强化协同运作、吞吐联动，积极推动“阳光交易”。

据介绍，国家粮食交易平台公开竞价，可以促进轮换采购进一步向下竞价，降低财政成本、增加轮换收益。目前部分小麦、玉米主产区采用轮入轮出双向竞价、价差竞价等模式，实现轮换正收益；部分稻谷主产区通过公开竞价轮换，有效减少了亏损。各地规范管理办法，优化操作流程，强化资金运行监管，推动购销活动更加公开透明，降低银行资金安全风险，信息全程留痕可追溯，穿透式监管效率进一步提升。

下一步将加快完善粮食储备和购销数字化监管体系，不断提升储备管理效能；统筹各级储备粮交易数据，形成集中统一、全面覆盖的数据链，实现全程联网、实时传送、数据真实，避免信息孤岛和监管盲区；通过交叉验证储备粮收购入库、储存保管、销售出库等数据，实时绘制购销存动态图，逐步实现穿透式、全链条在线监管。

(责编：罗知之、李楠桦)

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