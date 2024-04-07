淘宝“新疆包邮”再升级：集运仓当天到货当天发 送货进村
据淘宝消息，自3月16日正式开启新疆包邮后，淘宝又对转运时效、末端配送等物流环节进行了升级。在包邮基础上，集运仓中转效率加快，保障当天到货当天发；包裹到达新疆后，淘宝联合快递合作伙伴服务至“最后一公里”，为消费者送货进村。
此前的公开报道显示，淘宝已先后联合邮政、申通在杭州、西安两地设置新疆集运仓，通过“全国发集运中心，集运中心发新疆”的特惠集运模式，破解“新疆邮费贵”难题，并基于此在今年3月16日正式开启了新疆包邮计划。
淘宝方透露，3月16日开始至今，淘宝提供的新疆包邮商品数量已翻了2倍，商品数量及种类还在进一步扩充。
申通快递相关工作人员表示，淘宝新疆包邮后，申通位于西安的集运仓包裹量暴涨，但平台要求集运仓不压货，因此包裹当天到达集运仓当天就会发走，保障消费者能最快收到商品。
“新疆终于加入包邮区，网购再也不用发愁了。”有新疆消费者向记者感叹，“现在买东西不仅便宜了，能买到的品类丰富，取快递还方便。”
近年来新疆快递业增速迅猛，国家邮政局数据显示，从2023年快递业务量和收入的增速指标上看，新疆排名均位于全国首位。这反映出新疆的市场消费活力，也体现出新疆物流基础设施建设的逐步完善。
尤其是针对农牧区电商服务“最后一公里”问题，新疆大力推进县乡村三级寄递物流体系建设。
据报道，2021年，乌鲁木齐市辖区建制村快递服务通达率达到100%；2023年3月，喀什地区通过持续加强与各民营快递企业的深度合作，全地区2480个村，“快递进村”覆盖率达100%；今年3月，新疆建制村快递服务通达率超96%。快递不进村已不再是新疆消费者的困扰。
包邮、提速、进村，得益于新疆物流运输集约化、规模化、网络化程度的提升，以及淘宝等电商平台及快递企业的努力，新疆电商快递服务显著改善。值得期待的是，未来商品供给及物流服务的持续升级，为新疆消费者带来更高质量的网购体验。
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