欧阳易佳

“快看，黑鹳又飞回来了！”今年43岁的张金林是内蒙古蒙格罕山自然保护区管理局的一名护林员，在今年的候鸟迁徙季，他发现，国家一级保护动物黑鹳又来到了这里，数量也从2只增加到了17只。

从“来客”变“常客”，黑鹳的“入驻”，是中华大地生物多样性持续改善的缩影。4月8日是国际珍稀动物保护日，近年来，我国生态环境向好，珍稀动物成“常客”。数据显示，我国90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群得到有效保护，300多种珍稀濒危野生动植物野外种群数量得到恢复与增长。数字背后，是我国在呵护生态平衡和保护生物多样性等方面驰而不息的努力。

我国是生物多样性最丰富的国家之一，也是世界上生物多样性受威胁最严重的国家之一。大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”，“微笑天使”长江江豚追逐嬉戏，青藏高原再现“高原精灵”藏羚羊“万羊奔腾”的壮观景象……一大批珍稀动物种群持续复壮、摆脱濒危，成为美丽中国的鲜活例证。

近日，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出健全全国生物多样性保护网络，全面保护野生动植物，逐步建立国家植物园体系。

世界的多彩离不开物种的丰富，人类的存亡也离不开生态平衡。国家林草局相关负责人表示，适时修订野生动物名录，并实行分类分级保护，使野生动物保护管理能更加高效、合理地分配行政资源，使保护和管理更加科学、有效。

2021年，《国家重点保护野生动物名录》调整发布，收录野生动物980种和8类，包括国家一级保护野生动物234种和1类国家二级保护野生动物746种和7类；2023年，《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》调整发布，收录1924种陆生野生动物……据国家林草局消息，目前，各省级林草主管部门正在对省级重点保护野生动物名录进行修订。

野生动物是人类的朋友，是自然生态系统的重要组成部分。在新疆玛纳斯县，公安局接连救助两只国家级保护动物——国家一级保护动物“麝香鼠”和国家二级重点保护野生动物“黑鸢”；在天津蓟州区，林业局野保站工作人员成功救治了一只受伤的国家一级重点保护野生动物大鸨；西安周至县周至公安救助国家一级保护动物——金雕……近年来，各地打出“组合拳”，实施系列拯救保护措施，并通过建立人工繁育种群开展野化放归等，促进野外种群恢复壮大，为野生动物撑“保护伞”。

呵护珍稀动物，守护我们的美好家园。落实修订《野生动物保护法》、调整发布《国家重点保护野生动物名录》《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》、发布《陆生野生动物重要栖息地评估认定暂行规定》《陆生野生动物重要栖息地名录》（第一批）……一批法律法规的出台，筑牢生物多样性保护的法治屏障。

“经过系列保护措施的开展，70%以上的野生动物重要栖息地得到了有效保护，野生动物野外种群不断下降的趋势得到扭转，滥食野生动物现象被有效遏制，总体呈现稳中有升的良好发展态势。”上述负责人表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经