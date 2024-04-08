人民网北京4月8日电 （记者王连香）据国家铁路局官网消息，近日，国家铁路局发布行业标准公告，对《铁路隧道设计规范》《高速铁路设计规范》等2项建设标准进行局部修订。此次修订从工程设计源头入手，力求更好保障铁路运输安全。

《铁路隧道设计规范》2016年颁布实施，《高速铁路设计规范》2014年颁布实施。自实施以来，2项行业标准已指导建成京张高铁、中老铁路等铁路隧道逾2万公里，对我国铁路网络的安全运行发挥了积极作用。

但随着经济社会发展、技术水平提升，国家铁路局在监督检查过程中发现，铁路隧道在洞口防护、衬砌质量、辅助坑道封堵等方面还存在薄弱环节。

为从设计源头提高铁路隧道本质安全水平，国家铁路局通过调研近5年在建及竣工的3000余座铁路隧道，广泛征求铁路建设、设计、施工、运营、监管等部门和单位意见，组织业内专家多次进行研讨论证，最终形成本次修订条文。

本次修订，着重强化了铁路隧道洞口安全防护设计要求，规定隧道洞口存在泥石流、危岩落石等危害时，应采用清除、加固、拦挡、引导、接长明（棚）洞或设置渡槽等综合防护工程措施，进一步明确了明（棚）洞设置长度要求。

本次修订，规范了岩溶、寒区等特殊隧道设计要求。针对岩溶隧道，要求当隧道位于岩溶季节变动带、水平径流带或水平循环带时，应设置有效的排水系统。针对寒区隧道，规定抗冻设防段长度可根据隧道长度、年平均气温、当地最冷月平均气温、隧道内外气温、行车速度等综合确定。

除此之外，本次修订还提高了铁路隧道二次衬砌结构设计要求，加强了防治衬砌掉块的措施，明确了辅助坑道和竖井封闭设计要求。

本次修订由经规院、铁二院、中国铁设等单位承担编制。公众可登录国家铁路局政府网站主页《标准规范》栏目查询相关信息。

(责编：王连香、高雷)

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