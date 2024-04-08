原标题：内河船舶编队航行技术及应用示范项目启动

日前，由国家能源集团航运有限公司（简称国能航运）牵头的“十四五”国家重点研发计划项目“内河船舶编队航行技术及应用示范”项目实施方案通过专家组论证后正式启动。

该项目面向新一代航运系统自主化发展需求，开展内河自主船舶编队航行技术研究，构建自主船舶编队的标准、技术、装备体系，应用人工智能技术实现多艘异构内河货船自主编队、远程控制，以减轻人工操作负担、提升航道运力，对内河航运提升智能化水平、增进盈利能力、发展绿色经济具有重要意义。

据悉，受限于较低的吨位和盈利水平，内河货船通常自动化水平不高，完全依赖驾驶员的目视瞭望、手动控制，对驾驶员的经验与能力要求高，限制了航道资源的充分利用。2023年，国能航运牵头，联合武汉理工大学、中国船级社、交通运输部水运科学研究院、大连海事大学等9家单位共同申报的“十四五”国家重点研发计划交通载运装备与智能交通技术重点专项“内河船舶编队航行技术及应用示范”项目成功获批。

国能航运党委书记、董事长邢承海表示，将以加快建设世界一流能源航运科技企业为目标，全力做好国家重点研发计划等重大科研项目的技术攻关和组织实施工作，积极落地项目成果，以科技创新推动产业创新，积极培育和发展航运新质生产力，为加快建设交通强国贡献科技力量。

(责编：董童、李源)

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