人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

内河船舶编队航行技术及应用示范项目启动

2024年04月08日14:22 | 来源：中国交通新闻网
小字号

原标题：内河船舶编队航行技术及应用示范项目启动

　　日前，由国家能源集团航运有限公司（简称国能航运）牵头的“十四五”国家重点研发计划项目“内河船舶编队航行技术及应用示范”项目实施方案通过专家组论证后正式启动。

　　该项目面向新一代航运系统自主化发展需求，开展内河自主船舶编队航行技术研究，构建自主船舶编队的标准、技术、装备体系，应用人工智能技术实现多艘异构内河货船自主编队、远程控制，以减轻人工操作负担、提升航道运力，对内河航运提升智能化水平、增进盈利能力、发展绿色经济具有重要意义。

　　据悉，受限于较低的吨位和盈利水平，内河货船通常自动化水平不高，完全依赖驾驶员的目视瞭望、手动控制，对驾驶员的经验与能力要求高，限制了航道资源的充分利用。2023年，国能航运牵头，联合武汉理工大学、中国船级社、交通运输部水运科学研究院、大连海事大学等9家单位共同申报的“十四五”国家重点研发计划交通载运装备与智能交通技术重点专项“内河船舶编队航行技术及应用示范”项目成功获批。

　　国能航运党委书记、董事长邢承海表示，将以加快建设世界一流能源航运科技企业为目标，全力做好国家重点研发计划等重大科研项目的技术攻关和组织实施工作，积极落地项目成果，以科技创新推动产业创新，积极培育和发展航运新质生产力，为加快建设交通强国贡献科技力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：“郁”见美好！邂逅美丽花海
　　人民网北京4月8日电（记者王天乐）近日，北京顺义北京国际鲜花港，一片片郁金香花海闯入视线。吸引了众多游客前来赏花、踏青，享受春日美好时光。…
新时期产教融合视角的创新创业型科技人才培育
　　产业变革是科技革命的原始动能，科技革命是产业变革升级生生不息的源泉。 在世界新一轮科技革命和产业变革重大历史新时期，国际科技和产业竞争正逐步向基础研究前移，未来产业、新兴产业、支柱产业的演进加速突破。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部