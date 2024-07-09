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我国科学基金项目评审持续从严

2024年07月09日19:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月9日电（记者徐鹏航）为加强科研诚信和作风学风建设，推动形成风清气正的科研生态，国家自然科学基金委巩固深化2023年防范评审专家被“打招呼”专项整治工作成果，今年继续出“硬招”。

　　这是记者9日从国家自然科学基金委获悉的。

　　国家自然科学基金委制定《国家自然科学基金委员会关于巩固深化评审专家被“打招呼”顽疾专项整治成果工作方案》《2024年度国家自然科学基金项目会议评审驻会监督工作实施方案》等文件，明确了新的防范举措。

　　例如在会议评审方面，一是持续优化会议评审系统功能，强化项目会议评审投票结果保密措施，部分项目会评投票系统中不再显示建议不予资助项目的得票信息；二是继续优化评审专家通讯工具集中保管等措施，实施会议场所封闭式管理；三是改进会评专家公布制度，全年评审工作完成后，于年底前统一公布年度会议评审专家名单。

　　今年的项目评审工作，除严格执行回避与保密、公正性承诺等要求，还将通过向评审专家发送提示与承诺函、加强宣传评审请托行为禁止清单等方式，严明评审工作纪律。

　　促进科学基金项目评审公平公正，需要释放持续从严的鲜明信号。

　　2023年防范评审专家被“打招呼”顽疾专项整治工作以来，已将因“打招呼”被处理的人员按规定录入由21个部委、47个地方科技管理部门参加的科研诚信管理信息系统，实施联合惩戒。

　　国家自然科学基金委有关负责同志表示，今年将在严肃惩戒方面持续发挥监督委员会作用，高度重视与“打招呼”相关的举报线索，对涉及“打招呼”科研不端行为积极调查、严肃处理、以案示警，充分发挥震慑效应。此外，与驻科技部纪检监察组同向发力，进一步加强对自然科学基金委正式编制、流动编制和兼聘人员的管理，强化项目评审全过程监督制约。

　　近期召开的全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上，科技人才济济一堂，也更让人们期盼我国一体推进教育科技人才事业发展，构筑人才竞争优势。

　　“加强科研诚信和作风学风建设，推动形成风清气正的科研生态，是一项常抓常管、久久为功的持续性和系统性工作。”国家自然科学基金委有关负责同志表示，只有评审专家秉持公心，遴选出最具创新性的项目，科学基金才能行稳致远，让科研人员心无旁骛、潜心钻研。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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