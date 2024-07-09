人民网山西7月9日电 （记者黄盛）9日，随着古贤水利枢纽工程导流洞支洞掘进施工，标志着这座水沙调控和水资源调蓄能力强大、防洪减淤及生态效益显著的黄河干流关键控制性工程正式进入建设阶段。

据介绍，要保障黄河长久安澜，需要抓住水沙关系调节 “牛鼻子”，完善水沙调控机制。古贤水利枢纽工程正是黄河历次重要规划确定的干流七大控制性骨干工程之一，是黄河水沙调控体系的重要组成部分和国家水网的重要结点工程。建设古贤水利枢纽是破解小浪底水库调水调沙后续动力不足、充分发挥水沙调控体系整体合力、完善水沙调控机制的关键环节。

古贤水利枢纽工程位于黄河中游北干流河段，坝址控制黄河流域65%的面积、73%的水量、60%的沙量和80%的粗泥沙量。工程开发任务以防洪减淤、水资源调蓄为主，兼顾供水、灌溉和发电等综合利用，并为下游补水和增加河道外用水创造条件。该工程已先后被列入172项、150项重大水利工程，以及国家十四五规划102项重大工程。

据水利部相关人士介绍，古贤水利枢纽工程建成后，可以确保河床长期不抬高，保障防洪安全；增强水资源调蓄能力，确保黄河不断流；推动生态环境保护治理，维护黄河健康生命；保障区域粮食和能源安全，增进民生福祉。

(责编：郝帅、高雷)

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