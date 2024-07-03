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推动美丽中部“绿色崛起”

2024年07月03日08:59 | 来源：新华社
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原标题：推动美丽中部“绿色崛起”

新华社南昌7月2日电（记者沈锡权 李劲峰 余贤红 范帆）这里既分布着我国第一和第二大淡水湖，也有水资源供需矛盾突出的地区；既有森林覆盖率位居全国前列的省份，也有全国荒漠化监测与防治重点地区……

新时代以来，生态禀赋各异的山西、河南、湖北、湖南、江西、安徽等中部六省，奔向共同目标——协同推进生态环境保护和绿色低碳发展，加快建设美丽中部。

长江黄河岸阔水清，太行罗霄绿意盎然，鄱阳洞庭鸢飞鱼跃……在保护中发展、在发展中保护，辽阔中部风景如画，绿水青山转化为金山银山的道路越走越宽广。

生态修复：治愈“伤疤”，绿妆重染好山水

中部六省位于长江、黄河、淮河等重要流域的关键区域，分布有鄱阳湖、洞庭湖等众多湖泊和太行山、大别山、罗霄山等森林生态系统，生态地位举足轻重。由于能源和金属矿产富集，水资源丰富，交通便利，成为我国能源开采、化工冶炼聚集区。长时间粗放开采和污染排放，导致不少区域生态被破坏，留下一道道“伤疤”。

站在江西省德兴市直径2公里多长、500多米深的巨大铜矿采区前，原本岩石裸露、寸草不生的边坡，如今正在分区恢复花草繁盛、绿树成荫的景象。

德兴铜矿是亚洲最大露天铜矿之一，年铜产量近16万吨。长期的矿石开采、废石堆放，在连绵崇山间留下一块块巨大“伤疤”。2019年，德兴铜矿和华南师范大学束文圣教授团队合作，探索引入微生物改良土壤，成功破解了有色金属矿坑和废石堆修复这一难题。

“矿上从20世纪80年代起就尝试边坡播种复绿。但因为没有土只剩下几棵松树，2003年尝试移土种树。后来又因雨水冲刷只留下几片灌木。直到和束教授合作才找到了治本的修复方法。”江铜集团德兴铜矿矿长吴启明说。

德兴铜矿近年来投入5亿多元，完成复绿面积800多公顷，让废石堆场成为“矿山公园”，尾矿库变成天鹅栖息地和游客拍照的“打卡点”。

住在矿山脚下的德兴市泗洲镇祝家社区49岁居民吴长根说，过去流经矿区的大坞河浑浊不堪，空气中粉尘弥漫，“如今村里变干净，河里都能看到鱼了”。

近年来，中部地区统筹推进山水林田湖草沙系统治理，筑牢生态安全屏障。中部地区“绿色含量”不断增加：2023年长江干流、黄河干流水质均达到Ⅱ类及以上；森林覆盖率不断提升，完成植树造林4769万亩、防沙治沙和石漠化治理1210万亩。

能源转型：“煤海”里“种太阳”，报废电池循环利用

山西大同，中国“煤都”。一片4.96万亩的采煤沉陷区被郁郁葱葱的绿植所覆盖，大大小小的山梁上分布着一排排光伏板。

2015年之前，这里一度黄沙漫天，植被覆盖率仅有10%左右。大同市新能源发展有限公司董事长王志伟介绍，利用电网接入条件好、太阳能资源丰富等优势，当地因地制宜转型发展光伏产业。截至今年3月底，不到8年时间这里已累计发电124亿千瓦时。

“挖煤开采的是数亿年前储存在植物里的太阳能，挖完就没了。现在我们在沉陷区里‘种太阳’，绿色电力源源不断。”王志伟感慨说。

让“煤海”变“光海”，荒废的土地“重生”。国网山西省电力公司数据显示，2023年，山西发电量达4376亿千瓦时，其中新能源和清洁能源发电量占比达25.2%。

绿色低碳是转型发展的必经之路。近年来，中部六省坚定不移加快绿色转型发展，着力构建绿色现代化产业体系。行走在中部，绿色发展的新故事越来越多：

电池包外壳经过拆解，分类为废铝、废铁、塑料等外售；负极材料被回收为铜、碳粉；正极材料则循环再生为电池镍、钴、锂等材料……在江西赣州市豪鹏科技有限公司车间内，一块块废旧动力电池实现再利用。

“资源有限，而循环无限。”公司总经理助理公晓钦介绍，2023年行业下行压力较大，但企业主营业务收入超2亿元，持续保持盈利，发展之路越走越宽。

挖掘隐藏的“城市矿山”，推动资源集约高效利用。2023年，江西9大类再生资源回收量同比增长超52%。

包装车间里空无一人，上下翻飞的机械手臂将一袋袋沉重的化肥码放整齐——这是记者在位于“中国古铜都”铜陵的安徽六国化工股份有限公司看到的景象。

“之前包装车间需要工人24小时倒班，运用工业互联网打造自动化产品包装线后，可做到人歇机器不歇。”安徽六国化工股份有限公司信息中心主管吴昊说，这个应用系统可以让公司磷酸萃取率平均提升0.79%，每年可节约磷矿石资源6000余吨，减少磷石膏固废约1万吨。

绿色转型中，中部地区高质量发展势头好、动力强。

今年一季度，江西新能源汽车产量同比增长155.7%，锂离子电池产量同比增长40.5%，充电桩产量同比增长49.9%；湖南省规模工业光电子器件、锂离子电池产量分别同比增长21.7%、35.1%；湖北省高技术制造业增加值同比增长21.5%，比上年全年加快15.8个百分点。

向新求变：“矿老板”改当“茶老板”，农民工转做民宿管家

“过去挖矿，吃‘有水快流’的‘子孙饭’；现在种茶，发‘细水长流’的‘生态财’。”湖南省花垣县民乐镇企业家麻兴刚说。

地处武陵山脉的花垣县锰矿资源丰富，40多年采矿让麻兴刚“发锰财、猛发财”。然而，锰矿乱采滥挖，矿渣污水直排，安全事故不断，让麻兴刚觉得“钱是赚了，但山被挖得千疮百孔，日子过得心惊胆战”。

2021年花垣县整合锰矿资源，麻兴刚第一个签字退出采矿，1000多万元退出补偿资金用来种出2000亩生态茶园。选种优质黄金茶，采购茶叶加工设备，向农技专家取经，他种出的生态有机茶，每斤能卖600元到1400元。

“一座百万吨锰矿，最多开采10年；一座生态茶园，不翻种也能采茶50年。”麻兴刚说。

像麻兴刚这样从“矿老板”变身“茶老板”“果老板”“牛老板”的，在中部地区并不鲜见。过去10多年，仅湖北省十堰市竹溪县就累计有上百名“矿老板”转行生态农业。弃矿转农的当地企业家朱明言说，以前毁山采矿，终究会“坐吃山空”；如今种枣酿酒，能延绵不绝。

好山好水也为农民家门口就业创造新职业。江西省武宁县新宁镇渡头村60岁村民尹兵，在工地上做水电工30多年。去年他将自家农房出租改造成民宿，被聘为民宿管家，负责保洁绿化、果园养护、菜品采购。现在，他的工资加上房屋租金年收入超过10万元，比外出务工高两万多元。

今年元旦民宿开业后，假期预订爆满，平时来打卡的游客络绎不绝。尹兵说，没想到家门口的山水，对武汉、长沙等外地客人竟有如此大吸引力，“村里还有40多套农房也将改造”。

“富硒大米”“按摩牛肉”等特色农产品售价翻番，“好空气”通过碳汇交易能卖出“好价钱”，一座山和一湖水都能“估价”获得银行贷款……过去隐藏在中部地区好山好水中的生态产品，正在被“看见”、被开发、受追捧。

绿色生态正成为中部地区高质量发展的强劲动能。中部各地通过价值核算、生态补偿、资源交易等多种渠道，探索将绿水青山蕴含的生态价值逐步转化成经济价值。一幅“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设新画卷，正在美丽中部徐徐铺展。

(责编：王震、陈键)
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