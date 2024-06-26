人民网北京6月26日电 （记者许维娜）国家统计局17日公布多项宏观经济数据显示，5月国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，新质生产力稳步增长，转型升级持续。

“5月份，随着宏观政策效应的持续释放以及‘五一’假期和外需回暖的带动，国民经济运行总体平稳，并延续了回升向好的态势。”赛迪研究院工业经济运行首席研究员乔宝华在接受记者采访时表示，5月份经济运行总体平稳，多项指标较4月有所改善，新动能较快成长。

乔宝华表示，5月份中国的经济运行有三大突出亮点：

一是消费市场稳中有升。受消费品以旧换新政策激励、“五一”节假日效应以及“618”大促提前开启等多重有利因素带动，5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%，增速较上月加快1.4个百分点。其中，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类、家用电器和音像器材类商品零售额同比分别增长20.2%、16.6%、12.9%，增速分别比4月份加快了7.5、3.3、8.4个百分点。

二是工业品价格逐步改善。受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，5月份，我国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.2%，改变了此前6个月的连续下降趋势，其中，生产资料价格环比上涨0.4%。从同比看，PPI同比下降1.4%，连续2个月收窄，降幅较上月收窄1.1个百分点；其中，生产资料价格同比下降1.6%，降幅较上月收窄1.5个百分点，生活资料价格同比下降0.8%，降幅较上月收窄0.1个百分点，生产资料价格的改善幅度好于生活资料。

三是出口增速持续回升。受外需回暖、稳外贸政策效果显现、优势产品出口竞争力增强、去年同期低基数等多重因素影响，5月当月出口同比增长11.2%，增速较上月加快6.1个百分点。前5个月，占出口比重近六成的技术含量和附加值高的机电产品出口同比增长7.9%，其中，船舶、集成电路、汽车（包括底盘）、家用电器出口分别增长100.1%、25.5%、23.8%、17.8%。

5月份中国经济延续回升向好态势，给出了一份不错的成绩单，这背后的支撑因素是什么？哪些行业与领域表现尤为突出？

“随着我国新型工业化加快推进，特别是制造业高端化、智能化、绿色化的深入推进，高新技术和装备制造业等新质生产力增长较快，有力地支撑了工业经济稳定增长和产业转型升级。”据乔宝华分析，5月经济回升向好主要得益于装备制造业和高新技术等新质生产力的稳定增长。

乔宝华列出数据加以佐证。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%，总体保持较好增长态势，特别是电子、汽车等装备制造业增长较快。5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，对全部规模以上工业增长贡献率为45.7%；占规模以上工业增加值比重连续15个月保持在30%以上，自年初以来持续提升，对工业经济的“压舱石”作用凸显。

此外，人工智能等高新技术快速发展和应用，叠加电子行业逐步进入周期性回暖，高技术制造业保持较快增长。

5月份，高技术制造业增加值同比增长10.0%，连续2个月保持两位数增长，增速领先全部规模以上工业平均水平4.4%。其中，电子及通信设备制造业连续7个月保持两位数增长，半导体器件专用设备制造、集成电路制造、航天器及运载火箭制造等增加值分别增长18.7%、17.3%、10.3%。

5月份，制造业和服务业的增长情况如何？有哪些积极的信号表明产业结构正在优化升级？

乔宝华表示，5月份生产供给稳步增加，制造业和服务业均稳步发展。其中，制造业增加值同比增长6.0%，增速持续领先规模以上工业；服务业生产指数同比增长4.8%，增速较上月加快1.3个百分点。

“随着科技创新与实体经济深度融合，现代化产业体系加快建设，产业结构持续优化升级。”乔宝华表示，产业结构优化升级可以从生产、投资与出口三方面的数据看出。

从生产看，前5个月，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值增长快于全部规模以上工业，占全部规模以上工业的比重分别达到32.8%、15.5%，产业结构持续优化。

从投资看，前5个月，高技术制造业投资同比增长10.4%，增速较前4个月加快0.7个百分点，重回两位数增长，领先全部制造业投资增速0.8个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%。

从出口看，前5个月铁路、船舶、航空、航天、汽车等装备制造业出口交货值同比分别增长23.4%、19.1%，占全部规模以上工业出口比重较上年同期均有所提高。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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