人民网北京6月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，6月21日9时30分，9578次西部陆海新通道铁海联运班列从钦州港东站驶出，3日后抵达重庆团结村站。这标志着西部陆海新通道铁海联运班列今年累计发运货物突破40万标箱。

今年是《西部陆海新通道总体规划》实施的第5年。广西作为西部陆海新通道的海上枢纽地，依托通道省际协商合作机制，推动西部陆海新通道建设不断取得新成效，运行线路从最初1条发展到图定线路22条，并与中欧班列无缝衔接。截至目前，西部陆海新通道影响范围辐射我国18个省（区、市）、72市、152站，所运输的货物通达全球124个国家和地区的518个港口，运输货物品类达到1154种，成为连接西部地区和东盟国家的重要纽带。

为确保西部陆海新通道班列运输品质，中国铁路南宁局集团有限公司和广西沿海铁路股份有限公司积极推进钦州东站至钦州港站列车运行时速由80公里提速至90公里，线路通过能力增长12.5%；在钦州港东站作业区新增投产1条货物作业线，每日增加2列铁海联运班列装卸能力，进一步提升西部陆海新通道铁海联运班列点线能力。同时，他们主动联系钦州铁路集装箱中心站、北部湾国际联运发展有限公司等单位建立会谈机制，简化货物进出港手续，优化货物堆场作业区域，提高作业效率。5月24日，钦州港东站完成单日作业次数1203次，是今年第11次刷新历史纪录。

(责编：王连香、吕骞)

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