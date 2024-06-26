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财经观察：助力绿色未来 新能源汽车发展后劲十足

人民网记者 罗知之
2024年06月26日15:11 | 来源：人民网
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近年来，中国新能源汽车产业快速发展。

截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，到2030年有望达8000万辆；今年1至5月，新能源汽车产销量分别为392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%……

“实践证明，我国新能源汽车产业快速发展，关键在于顺应客观规律、充分尊重市场竞争、坚持在开放中求发展。”国家发展改革委新闻发言人李超表示，新发展理念为中国新能源汽车产业发展提供了引领，中国超大规模市场为新能源汽车产业提供了广阔发展空间，充分的市场竞争也锻造了新能源汽车产业的竞争力。

中国新能源汽车在海外市场也占有一席之地。数据显示，今年前4个月，中国电动汽车在巴西的销量达4.8万辆，为去年同期的8倍，占巴西进口电动汽车总量的36.2%。

巴西—中国企业家委员会专家图利奥·卡列罗认为，中国新能源汽车崛起的奥秘在于“中国已不仅只是生产者，还是创造者”，不仅是“中国制造”，还是“中国设计”。中国汽车受到消费者青睐，尤其是中国新能源汽车符合巴西能源转型的需求。

中汽协会数据显示，2024年1-5月，我国新能源汽车出口51.9万辆，同比增长13.7%。新能源汽车产销和汽车出口延续快速增长态势，中国品牌也继续保持良好表现。

今年以来，汽车市场政策利好不断，为我国新能源汽车消费持续快速增长提供了有力支撑。

其中，财政部下达2024年财政贴息和奖补资金，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨；工业和信息化部等5部门开展2024年新能源汽车下乡活动，助力新能源汽车开到老乡家门口；中国人民银行、国家金融监督管理总局明确,金融机构可自主确定自用新能源汽车等的贷款最高发放比例。随着相关政策加快落地、持续发力，将充分释放消费潜力，助推行业高质量发展。

值得注意的是，随着我国消费者对新能源汽车需求的持续走高，充电基础设施正在加速完善。

李超介绍，截至今年5月底，全国充电基础设施总量达992万台，同比增长56%；其中，公共、私人充电设施分别达到305万台、687万台，分别增长46%、61%，中国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。

放眼全球，绿色低碳是大势所趋，这为新能源汽车产业发展提供了持续前行的新动能。据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4.5倍。在超过130个国家和地区提出碳中和目标的背景下，全球对绿色产能的需求远远大于产出。

“2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，增速约40%，在乘用车领域的单月渗透率有望超过50%，迎来产业发展的重要里程碑。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说。

(责编：罗知之、吕骞)
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