人民网记者 许维娜

传统村落是文化遗产的重要组成部分，保存着珍贵的历史信息与文化景观，极具文明价值和传承意义。为了加强传统村落和乡村特色风貌保护，我国从2012年起建立了中国传统村落名录，对典型的、有保护价值的传统村落开展保护、调查等工作。目前，全国已有六批次共8155个传统村落被列入国家级保护名录。

十余年实践中，多地积极探索传统村落保护利用的合理方式，进一步保护了传统民居的源头和根基、平衡了传承和发展。

住房城乡建设部村镇建设司处长孙晓春介绍，山西是中华文明的重要发祥地之一，拥有丰厚的历史文化遗产，全国保存完好的宋、金以前的地面古建筑70%以上在山西境内，享有“中国古代建筑艺术博物馆”的美誉。山西省共有中国传统村落619个，占全国的7.6%。

山西省住房城乡建设厅党组成员、副厅长宋刚表示，目前，山西省建立了“619个中国传统村落+1736个登记建档村落+3500个摸底村落”的全方位保护体系，开展了传统村落集中连片保护利用五年行动（2021—2025年），省级财政对传统村落集中连片保护利用投入 3.1亿元，形成“1个国家示范市+5个国家示范县+14个省级试点县”的示范路径。此外，山西省重视数字化保护工作，已实现619个中国传统村落数字博物馆的全覆盖。

2024年6月21日至23日，“传统村落万里行”网评引导活动山西站顺利落幕。今天，跟随人民网记者一起，深入山西省晋城市的多处传统村落。这些以砖石筑墙、青瓦覆顶的传统民居，展现出古朴厚重的韵味。这些山水相依、民风淳厚的村落，堪称三晋大地上散落的文化瑰宝，正以崭新的业态和模式，逐渐走进大众视野，焕发出崭新的时代光彩，彰显出深厚的文化底蕴和时代价值。（实习生张咏棋对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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