人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国山西传统村落大赏 | 砖石筑墙青瓦覆顶 解锁黄河边的古城文化

人民网记者 许维娜
2024年06月24日09:41 | 来源：人民网
小字号

传统村落是文化遗产的重要组成部分，保存着珍贵的历史信息与文化景观，极具文明价值和传承意义。为了加强传统村落和乡村特色风貌保护，我国从2012年起建立了中国传统村落名录，对典型的、有保护价值的传统村落开展保护、调查等工作。目前，全国已有六批次共8155个传统村落被列入国家级保护名录。

十余年实践中，多地积极探索传统村落保护利用的合理方式，进一步保护了传统民居的源头和根基、平衡了传承和发展。

住房城乡建设部村镇建设司处长孙晓春介绍，山西是中华文明的重要发祥地之一，拥有丰厚的历史文化遗产，全国保存完好的宋、金以前的地面古建筑70%以上在山西境内，享有“中国古代建筑艺术博物馆”的美誉。山西省共有中国传统村落619个，占全国的7.6%。

山西省住房城乡建设厅党组成员、副厅长宋刚表示，目前，山西省建立了“619个中国传统村落+1736个登记建档村落+3500个摸底村落”的全方位保护体系，开展了传统村落集中连片保护利用五年行动（2021—2025年），省级财政对传统村落集中连片保护利用投入 3.1亿元，形成“1个国家示范市+5个国家示范县+14个省级试点县”的示范路径。此外，山西省重视数字化保护工作，已实现619个中国传统村落数字博物馆的全覆盖。

2024年6月21日至23日，“传统村落万里行”网评引导活动山西站顺利落幕。今天，跟随人民网记者一起，深入山西省晋城市的多处传统村落。这些以砖石筑墙、青瓦覆顶的传统民居，展现出古朴厚重的韵味。这些山水相依、民风淳厚的村落，堪称三晋大地上散落的文化瑰宝，正以崭新的业态和模式，逐渐走进大众视野，焕发出崭新的时代光彩，彰显出深厚的文化底蕴和时代价值。（实习生张咏棋对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国山西传统村落大赏 | 砖石筑墙青瓦覆顶 解锁黄河边的古城文化
　　传统村落是文化遗产的重要组成部分，保存着珍贵的历史信息与文化景观，极具文明价值和传承意义。为了加强传统村落和乡村特色风貌保护，我国从2012年起建立了中国传统村落名录，对典型的、有保护价值的传统村落开展保护、调查等工作。…
聚焦未来增长新前沿 达沃斯亮点抢“鲜”看
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部