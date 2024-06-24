人民网北京6月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部公布2024年5月财政收支情况。数据显示，今年前5月，全国一般公共预算收入96912亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。

分中央和地方看，前5月，中央一般公共预算收入42778亿元，同比下降6.7%；地方一般公共预算本级收入54134亿元，同比增长0.5%。分税收和非税收入看，1—5月，全国税收收入80462亿元，同比下降5.1%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；非税收入16450亿元，同比增长10.3%。

财政支出支方面，前5月，全国一般公共预算支出108359亿元，同比增长3.4%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出14429亿元，同比增长10.2%；地方一般公共预算支出93930亿元，同比增长2.4%。

全国政府性基金预算收支情况，前5月，全国政府性基金预算收入16638亿元，同比下降10.8%；全国政府性基金预算支出27704亿元，同比下降19.3%。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经