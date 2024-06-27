人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

● 改革与开放之间必须形成良好的协同效应，加大改革力度成为当务之急。

● 应对挑战，需建立健全改革体制、机制，疏通改革难点、堵点，进而推动高质量发展量质齐升。

● 鼓励有条件的民营企业加快建立现代企业制度，使企业在市场竞争中寻求更多机遇，实现高效运行和更高收益。

党的二十届三中全会即将于今年7月召开，这是2013年党的十八届三中全会全面深化改革部署后，时隔十年再次部署进一步全面深化改革，标志着我国改革开放即将进入新阶段。

日前，清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，进一步全面深化改革具有重大战略意义，有助于发展中国式现代化，从而全面推进强国建设、民族复兴伟业。

“确保人民群众真正从改革中获益”

新时代以来，我国社会主要矛盾发生转化，人民的美好生活需要呈现出多样化、多层次、多方面的特点。

董煜表示，改革与开放之间必须形成良好的协同效应，加大改革力度成为当务之急。他强调，改革不仅是建设现代化强国的长远需要，也是满足民生发展需求、推动现代化进程中民生同步提高的必然要求。

他认为，要实现人民对美好生活的向往，必须持之以恒地推进改革，调整利益关系，确保人民群众能够真正从改革中受益，进而通过改革的红利推动共同富裕和现代化目标的达成。

面对当前经济形势和国内环境的深刻变化，董煜认为，实现更大程度的开放和更大力度的改革，能够为国内发展创造更好的环境。他强调，必须在各个领域都大力推进改革，通过进一步全面深化改革为中国式现代化目标的实现奠定坚实基础，提供充足动力。

在当前国际环境复杂多变、科技革命影响深远的背景下，全面改革与外部合作环境紧密相连。董煜建议，应聚焦创新体制机制，深入实施创新驱动发展战略，以应对外部挑战并抓住发展机遇。

在推进改革的具体措施上，董煜举例称，比如，鼓励有条件的民营企业加快建立现代企业制度，使企业在市场竞争中寻求更多机遇，实现高效运行和更高收益。这将有助于企业更好地与国际接轨，在开放中形成新的发展优势，为我国经济的持续健康发展注入新的活力。

“需关注不同领域改革的难点问题”

随着中国式现代化进程的加快，高质量发展已成为推动社会进步的首要任务。在这一背景下，如何构建与高质量发展相匹配的体制机制，特别是重点领域的改革，成为各界关注的焦点。

董煜表示，高质量发展不仅是经济总量的增长，更包括人民生活品质的全面提升。当前，人民群众对高品质生活的期待不仅限于物质条件的改善，还对精神文化、生态环境、社会治理等方面提出了更高要求。

董煜强调，经济领域作为全面深化改革的重点领域，其改革步伐一直走在前列。在十八届三中全会明确的336项改革中，经济领域的改革占据了三分之一。而在当前的改革进程中，经济体制改革依然扮演着重要角色。

他进一步指出，经济领域改革的着力点在于完善基本经济制度，构建高质量发展的体制机制。同时，还需要关注不同领域的难点问题，这些难点问题既是改革的重点，也是提升国家治理水平和能力的关键。

除了经济领域，民生领域的改革同样重要。董煜表示，教育、医疗等方面的改革是民生领域的关键环节。

他强调，突破改革的重点、难点，体现了基层治理的优化。通过不断完善体制机制，提升国家治理水平和能力，将使经济社会运行更加顺畅，让人民群众感受到实实在在的改变。

董煜还表示，中国式现代化的各项任务依赖于国家治理体系和治理能力现代化的保障。而治理体系和治理能力现代化的重要衡量标准之一就是制度体系的现代化水平。因此，推进改革的深度和广度，将直接影响国家治理体系和治理能力现代化的进程。

展望未来，董煜呼吁各界共同努力，推动高质量发展和民生保障领域改革取得新突破，为实现中国式现代化奠定坚实基础。

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(责编：孙红丽、吕骞)

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