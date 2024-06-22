人民网记者 李栋 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

●小麦霉变不仅会降低加工价值，还可能给人类和动物带来健康风险。

●国家有关部门已在全国建成5500多个粮食产后服务中心，帮助农民减少储粮损失，确保颗粒归仓。

●粮食安全是一个永恒的课题，节粮减损也将常抓不懈。

最近，一个有关农民售粮的视频引发关注。湖北某地一个收粮站内，农民卸完粮后，仔细地把剩在运粮车上的麦粒一粒粒扒下来。他说：“这是粮食啊，要颗粒归仓。”对种粮农民而言，只有颗粒归仓，才能对得起他们的付出，每一粒粮食都是对自己劳动的肯定。

五谷者，万民之命，国之重宝。当前，夏粮收获正有序开展。小麦作为夏粮生产最重要的粮食品种，在种植、收获、储存及加工等环节易发生霉变，造成产量和质量的双重损失。防止小麦霉变不仅有利于保障粮食品质，减少损失浪费，而且对于保护种粮农民利益、保障人民群众消费健康等均具有重要意义。

小麦为什么会霉变？有哪些危害？小麦收获过程中如何有效预防？日前，国家粮食和物资储备局标准质量中心总工程师孙长坡做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，粮食安全是永恒课题，节粮减损也将常抓不懈。要通过推进科学储粮技术培训和服务、加强粮食产后服务中心指导、持续强化粮食标准制修订，为保障粮食质量安全提供重要支撑。

小麦为什么会霉变？有哪些危害？

相关研究表明，温度和水分是影响小麦霉变的关键因素。小麦的安全储藏期随温度和水分含量的上升而降低。小麦霉变不仅会降低其加工价值，还可能给人类和动物健康带来风险。

孙长坡介绍说，当下正值收获期，小麦霉变的发生，不仅与其自身结构、储粮特性等密切相关，而且受天气情况、收获方式和储藏条件等影响。

一方面，刚收获的小麦，具有生理后熟期。后熟期间小麦呼吸量大，代谢旺盛，会释放较多水分与热量，造成小麦局部温度较高、水分含量较大。同时，小麦籽粒皮层较薄，组织松软，且含有大量的亲水性物质，也是霉变的重要变量之一。

另一方面，如果后期保管不当，储藏期间温度和湿度过高也会增加小麦霉变的可能性。

“此外，小麦收获时很可能遭遇降雨高温等不利天气状况，这也为部分真菌生长提供了适宜的生存环境，从而容易导致霉变。”孙长坡介绍。

多途径有效预防霉变 不负“粒粒皆辛苦”

孙长坡表示，收获季节要密切关注天气变化，适时抢收小麦，谨防大风、连续降雨和高温等不利天气造成小麦的倒伏、吸水发芽霉变等。

孙长坡建议，在农户储粮期间，可充分利用小麦收获后的夏季高温干燥条件，在水泥地面或房顶晾晒，也可运送至产后服务中心进行烘干整理，及时通风降水。

同时，小麦在收获时夹带的秸秆、灰尘、破碎粒等，容易导致粮堆生虫、吸潮发霉，影响储粮的稳定性，可通过人工或风选等机械手段有效去除。

爱粮节粮，科学储粮。当前，农户储粮设施相对简陋、储粮技术落后，抵御粮食霉变的能力较差，容易造成损失。孙长坡建议，整理、晾晒后的小麦要尽快“热入仓”，可有效消除小麦表面的有害微生物和害虫，避免粮食吸湿和虫霉滋生。

“储粮时，应选用防潮、防虫、防鼠，进出粮方便，容量适宜的储粮装具。此外，后期要做好粮情的日常检查工作，保证储粮安全。”孙长坡说。

从四方面耕好节粮减损这块“无形粮田”

保障粮食安全，要在增产和减损两端同时发力。夏收时节，各地聚焦粮食生产、收获、储备、加工等环节，加大力度减损降耗，全方位保障粮食安全。

孙长坡表示，耕好节粮减损这块“无形粮田”，主要从四方面发力：

一是加强农户科学储粮指导。近年来，国家粮食和物资储备局充分发挥科学储粮装具的推广示范作用，通过投资引导，累计为全国农户配置科学储粮装具达1000万套，指导各地搭建“科学储粮仓”，有效解决农户“丰收后的烦恼”。

二是优化提升粮食产后服务。国家有关部门已在全国建成了5500多家粮食产后服务中心，指导各地加强管理运营，及时为农民提供粮食清理、干燥等服务，促进粮食提档升级，减少粮食产后损失。

三是创新优化收购服务。指导各地和有关企业持续优化现场、咨询、预约、信息、产后等服务。进一步探索推广粮食预约收购，让售粮农民少跑腿、少排队、快售粮。同时，加强与气象等部门的协同配合，密切跟踪天气变化，做好天气信息服务提醒，及时优化调整收购安排，保障农民顺畅售粮，确保丰收粮食及时颗粒归仓。

四是强化标准支撑。目前，国家粮食和物资储备局已推动发布19项真菌毒素检测方法相关标准，进一步健全完善相关标准体系，为确保粮食质量安全提供技术支撑。

“在新发布的《农户小型粮仓建造技术规范》标准中，规定了农户小型粮仓的分类及型号、技术要求等内容，为农户新粮仓建造、旧粮仓改造提供了技术依据，有利于提高农户储粮技术水平、改善储粮条件。”孙长坡说。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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