原标题：金正大第3次荣获国家科学技术奖 创新引领复合肥行业发展

6月24日上午，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开。在国家技术发明奖的颁奖中，金正大集团与山东农业大学联合申报的“绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获得2023年度“国家技术发明奖”二等奖。

“金正大此次获奖，是国家与社会对金正大创新体系与模式的充分认可。”金正大工程集团股份有限公司董事长李玉晓欣喜地说，该奖项是金正大集团先后在2009年和2012年荣获2次国家科技进步奖以来，第3次荣获国家科技奖。

李玉晓透露，此次获奖项目成果是金正大集团与山东农业大学等单位针对传统包膜控释肥膜材主要来自石化产品，资源不可再生、价格高等问题，以揭示生物基材料成膜机理为切入点，以发明膜材改性技术、生产工艺和温敏相变纳米粒子开关控释技术为突破口，历经10余年联合攻关，攻克生物基材料成膜难、养分释放与作物吸收匹配度低等世界性难题，成功研发利用秸秆等天然生物基材料替代石化类膜材的控释肥新技术。

专家评价认为，该控释肥技术已达国际领先水平，引领着国际控释肥的创新与发展，将为解决肥料资源浪费、农业面源污染，保障国家粮食、生态环境和农产品质量安全，促进农业绿色发展发挥重要作用。

多年来，金正大集团以“科学至上，创新引领”为企业核心价值观，坚持走自主研发与产学研相结合的道路，在研发方面一直处于行业领先地位，公司及下设子公司有5家高新技术企业，公司组建了复合肥料国家工程研究中心、土肥高效利用国家工程研究中心、养分资源高效利用全国重点实验室、农业农村部植物营养与新型肥料创制重点实验室等多个国家级平台，牵头成立首批国家农业科技创新联盟“高效复合肥料科技创新联盟”，经过多年的建设，公司着力加强行业核心技术攻关，不断创新运行机制，持续推动工程化成果辐射扩散。

依托持续不断的创新，让金正大取得了一系列科研成果。截至2024年3月，金正大获省部级及以上科技奖励 56 项；承担了76项国家和省部级重大科研项目；主持或参与制定25项标准，其中国际标准2项、国家标准9项、行业标准14项；拥有专利386项，其中发明专利290项，国际发明专利3项。此外，金正大是缓释肥、水溶性肥料的国家单项冠军示范企业；2024年金正大“控释肥”被认定为国家首批专利密集型产品，专利总数达103项，雄踞国内复合肥企业第一。

李玉晓表示，未来，金正大将会再接再厉，在创新的路上坚定不移，进一步加强农业科技创新，提升农技推广服务能力，为保障国家粮食安全生产、助力农业绿色高质量发展作出新的贡献。

(责编：曹淼、李源)

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