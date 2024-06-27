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1至5月份规模以上工业企业利润保持增长

2024年06月27日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杨曦）国家统计局6月27日公布数据显示，1至5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%，保持了今年以来的增长态势。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，5月份，随着宏观政策效应持续释放，市场需求稳步恢复，工业生产平稳增长，规模以上工业企业效益延续恢复态势，利润继续保持增长，呈现以下主要特点：

工业企业利润保持增长。受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1至4月份回落0.9个百分点，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，1—5月份企业毛利润增速比1至4月份加快0.8个百分点，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。

工业企业营收持续回升。工业生产保持平稳增长，工业品出厂价格回升明显，共同推动企业营收增速回升。1至5月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1—4月份加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月份规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。企业营收持续回升，为盈利恢复提供重要支撑。

近八成行业利润实现增长。1至5月份，在41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长，占78.0%，行业增长面比1至4月份扩大2.4个百分点。分门类看，采矿业利润同比下降16.2%，降幅比1至4月份收窄2.4个百分点。制造业利润增长6.3%，总体保持平稳。电力热力燃气及水生产和供应业利润增长29.5%，继续保持较快增长。其中，电力行业利润增长35.0%，燃气行业利润增长1.2%。

装备制造业成为利润增长重要引擎。随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。1至5月份，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。分行业看，受益于智能手机、高技术船舶、汽车等产品生产较快增长，电子行业利润增长56.8%，铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长36.3%，汽车行业利润增长17.9%。

消费品制造业利润保持两位数增长。受益于国内需求稳步恢复、工业品出口总体加快等因素，消费品制造业利润保持较快增长。1至5月份，消费品制造业利润同比增长10.9%，继续保持两位数增长。分行业看，13个消费品制造大类行业利润均保持增长，化纤、造纸行业利润分别增长1.69倍、1.47倍，文教工美、纺织、印刷、家具、农副食品、食品制造行业利润增长12.4%至31.8%。

原材料制造业利润降幅收窄。1至5月份，原材料制造业利润同比下降15.1%，降幅比1至4月份收窄4.1个百分点。分行业看，随着大规模设备更新等政策措施落地显效，钢材市场预期向好、价格回升，钢铁行业5月当月实现利润95.0亿元，同比由亏转盈，扭转了钢铁行业全行业连续3个月当月净亏损的局面；有色冶炼行业受产品价格上涨等因素推动，1至5月份利润增长80.6%，增速比1至4月份加快24.0个百分点。

企业当月单位成本同比、环比均有所减少。5月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.46元，比4月份、上年同期分别减少0.31元、0.27元，今年以来，企业当月单位成本同比、环比均首次减少。

“总体看，1至5月份规上工业企业效益持续恢复，但也要看到，国内有效需求仍然不足，内生动力有待加强，工业企业效益恢复基础仍不牢固。”于卫宁表示，下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力推动已出台政策措施落地见效，大力推进新型工业化，加快发展新质生产力，着力扩大有效需求，提振经营主体信心，推动工业经济持续回升向好。

(责编：杨曦、吕骞)
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