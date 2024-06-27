人民网记者 王绍绍

近年来，数字经济逐渐成为我国经济高质量发展的重要推动力。从云计算、大数据、物联网，到人工智能大模型、5G技术……新一代信息技术发展浪潮奔涌，数字技术加速发展，数字成果“多点开花”，数实融合不断深入，为经济高质量发展注入澎湃“向新力”。

在福建，一座座智慧工厂点亮了制造业数字化转型的“灯塔”。在燕之屋智能“透明工厂”的车间里，“鹰眼”自主改良视觉检测设备精准挑拣燕窝细微杂质，减少人工误差；在盼盼“5G+智慧工厂”内，机器视觉质检、食品安全溯源、生产现场监测等智能工序有序运转，实现生产协同效率提升35%，产品合格率提升18%；在安记食品的调味料生产线上，两条全自动生产线由计算机程序全程设定监控，在投料、配比、混合、干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化……

多位专家表示，数字经济“硕果累累”，要发挥好数字经济对经济发展的促进作用，深入推进数实融合，赋能经济高质量发展。

创新数字成果，企业是重要力量。福耀集团将天线“隐藏”在玻璃内部，推出5G天线玻璃，实现天线和玻璃的一体化设计，助力智能汽车、智慧交通等产业的创新发展；网龙天诺集合EDA平台、未来实验、央馆虚拟实验、Rokid AR、区域中小学智慧教育平台、VR编辑器等数字教育产品，从硬件、软件、整体解决方案等多维度赋能数字教育……数字技术赋能百业千行，为经济发展注入新活力。

“要强化对数字科技的重视程度，转变传统思维方式，拥抱数字科技浪潮。”中国人民大学数字经济研究中心主任李三希表示，数字经济是加快培育壮大新质生产力的重要引擎，对于稳定市场、助推经济发展具有重要作用。

智慧工厂的建设成果是我国数字经济发展的一个缩影。工业与信息化部数据显示，人工智能、数字孪生等技术在我国90%以上的示范工厂得到应用，5G应用在制造业质量检测、矿业生产等领域规模推广，工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，形成了200余个工业互联网示范应用标杆……

“在当下，数字技术日益融入经济社会发展的各领域、全过程的当下，奔涌的数字浪潮不断为经济发展注入澎湃活力，为加快形成新质生产力提供动力，不断拓展着经济发展的空间和潜力。”有关专家表示，要在数字化转型中“大胆地试，大胆地闯”，打好关键核心技术攻坚战，推进前沿技术研发，加快培育发展未来产业、加快形成新质生产力，进一步推进我国数字经济高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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