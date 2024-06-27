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消费新场景不断涌现 我国消费潜力有望持续释放

2024年06月27日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者许维娜）随着消费市场的蓬勃发展，城乡文旅网络新IP、国货“潮品”以及智能家电等创新产品层出不穷，共同编织了一幅消费新业态、新模式和新产品的美丽画卷。

这些新兴消费模式不仅提升了消费者的购物体验，更满足了人民群众对高品质生活的追求。

近日，国家发展改革委等部门联合印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知（以下简称《通知》），提出了17条具体任务举措，为消费市场的进一步壮大提供了坚实的政策保障。

《通知》涵盖了六大重点任务，包括餐饮、文旅体育、购物、大宗商品、健康养老托育以及社区消费新场景的培育。

国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉在接受记者采访时表示，新的技术领域催生新的消费场景，政策的精准支持有利于进一步提振消费。他强调，未来消费新场景将以更快的速度涌现，传统消费与新兴消费将实现深度融合，共同推动消费市场的稳健增长。

其中，科技创新成为推动消费新场景涌现的关键力量。魏琪嘉认为，当前众多消费新场景均紧密关联于科技创新，这些新场景的出现，正是科技创新持续推进的必然产物，体现了科技创新对消费市场的深刻影响。

他强调，《通知》中提到了对科技类消费场景的支持和培育，在巩固已经出现的消费场景的同时，催生更多新的场景。

在打造电子产品消费新场景方面，记者注意到，新“入职”的机器人团队以其创新性和实用性，为多元化的消费场景注入了前所未有的活力。

在上海，迎宾机器人以其多才多艺的表演，为消费者带来了独特的欢迎仪式；在北京，智能咖啡机器人则凭借其高效的双臂操控能力，在短时间内完成了精美的咖啡拉花；在广州，扫拖机器人的智能化升级，更是让消费者享受到了便捷的家居生活。

这些创新应用的普及，反映了人工智能技术在各类生活消费场景中的广泛应用，进一步夯实了消费市场增长的基础，为经济增长注入了新的动力。

同时，《通知》重点聚焦行业消费场景培育，积极拓展银发消费新场景。其中提出了多项具体举措，关注老年助餐产业、推进提升老年助餐服务质量，并给予老年助餐服务机构补助和支持。

在哈尔滨市的繁华街巷中，有这样一处特别的去处，让市民张大爷和他的老伴赞不绝口。这家位于张大爷家附近的助老餐厅，不仅为他们解决了日常就餐的烦恼，更以实惠的价格和可口的饭菜赢得了众多老年人的喜爱。

张大爷表示：“从家走到这里，步行不到5分钟，就能吃上热乎饭，真是太方便了。以前，我和老伴总是因为做饭而发愁，现在下楼就能吃到，人均消费还不到十块钱，口味也很好。”

据悉，这样的助老餐厅在黑龙江省已有272家，它们遍布城市各个角落，为老年人群体提供了便捷、实惠的就餐环境。

在培育文旅体育消费新场景方面，《通知》还提出要提升入境旅游便利水平。具体来看，要持续优化出入境政策措施，应聚焦“食、住、行、游、购、娱”等多个消费场景。例如，完善公共场所外语指示标志、在地图导航软件等应用中增加多语种服务、推动受理境外银行卡……为入境旅游提供切实帮助，清扫语言不通、支付不便等多重障碍。

在免签方面，6月24日，我国决定对波兰公民实施15日单方面免签政策。此前，中国分别宣布将把新西兰、澳大利亚纳入单方面免签国家范围，并决定延长对法国、德国、意大利等12个国家免签政策至2025年12月31日。此外，我国邮轮入境免签口岸也扩展至13个。

以北京为例，记者注意到，北京市文化和旅游局会同相关部门不断提升外卡支付覆盖率，完善市政交通一卡通支付功能，探索增加二维码支付功能并与境内支付软件打通，进一步提高外籍游客在京购票、餐饮、住宿、出行、预约的便利化水平。

随着消费新场景的不断涌现，消费业态也将更加丰富。魏琪嘉还表示，期待《通知》在各项举措的落地落细方面做好持续跟踪，形成上下联动的合力，推动措施落地见效。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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