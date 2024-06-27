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税收红利精准“滴灌” 小城镇“撬动”文旅大市场

人民网记者 车柯蒙
2024年06月27日09:00 | 来源：人民网
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6月3日，全球50多个国家和地区的外籍旅行商代表团走进中国最美小镇——凤凰古城。沱江两岸、吊脚楼旁，来自世界各地的游客们穿苗服、戴银饰，感受着中华民俗盛宴。

不止在凤凰古城，近年来，越来越多游客选择小县城作为出游目的地。相关平台数据显示，今年“五一”假期，四线及以下城市尤其是县域（县城及县级市）旅游市场规模增长明显，成为新的旅游经济增长点。

今年4月5日，在浙江湖州市安吉县红庙村的一家“网红”咖啡馆售出8818杯咖啡，刷新了此前它自己保持的7132杯中国单日单店咖啡销售量纪录；在贵州，西江千户苗寨，中国最大的苗族聚居地，因独特的景观、丰富的民族文化，吸引世人的目光，今年1至5月，西江千户苗寨共接待游客153.39万人次，实现旅游综合收入16.24亿元……如今，小城镇正“撬动”文旅的大市场。

在这一过程中，各地税务部门聚焦文旅行业需求，充分发挥税收职能作用，在需求响应、政策送达、服务细化上持续发力，助力文旅行业抢抓新机遇、迸发新活力，为地方文旅产业高质量发展注入动力。

近日，位于山西省晋城市司徒小镇的打铁花成功创造吉尼斯世界纪录。据了解，“打铁花”是晋城民间传统技艺、国家级非物质文化遗产，至今已有千余年的历史。

“近期景区接待游客、经营收入一路向好。旅游发展红火的背后，离不开税收政策的支持，2023年司徒小镇享受到小微企业‘六税两费’减免优惠政策。”晋城市一家农业科技发展有限责任公司负责人焦晨阳说。

据了解，为助力民俗经济传承好、利用好、发展好，山西省税务部门建立“辅导上门＋迅即办理＋持续跟踪”服务机制，把精细服务和税惠政策送往消费一线，为文旅产业梳理个性化税费政策，释放“政策找人”效应。

“归去来兮，田园将芜胡不归？”带着对田园的向往，当前，越来越多的人选择在周末节假日来到乡间小院，在小镇咖啡馆点上一杯咖啡，越来越多的小镇咖啡馆以“美食+美景”创造着乡村旅游的新场景。

“今年端午节装修升级后，小院菜单上加入了不少特色小吃，也加入了乐队经营，把美食咖啡、雨打芭蕉、呢喃低唱做成小店特色。”在云南省华宁县，一家咖啡店负责人张君介绍道，“税务部门主动上门宣讲，手把手辅导申报和开票等业务的操作，让我们对小镇咖啡项目的前景更加有信心。”

记者了解到，为助推小镇咖啡新业态健康发展，当地税务部门聚焦纳税人缴费人所需所盼，税收大数据筛选县域“小镇咖啡”经营主体，精准回应纳税人缴费人各类涉税诉求，将最新税费政策和便民办税新举措送达“小镇咖啡”经营主体手中。

在沱江河边看龙舟争渡、在古城街道品味“粽享”美味、在“竹山乡居”观赏夏夜星空……这个夏天，位于湖南省湘西土家族苗族自治州的凤凰古城迎来旅游热潮。

“税务部门为我们企业提供发票开具答疑和涉税矛盾调解等服务，让大家能够更好地接待游客。”凤凰古城一家旅游投资股份有限公司负责人常红卫说，涉税服务举措让企业发展更安心，也让游客体验更舒心。

据了解，国家税务总局凤凰县税务局结合文旅企业经营性质、行业特征、生产规模等，按照“一企一策”原则，量身定制税惠政策清单，并通过“税务管家”第一时间送达企业，帮助企业享受政策红利，解决资金难题。

业界专家认为，随着各项支持文旅产业发展的税惠政策落地落实，政策红利正助推文旅产业阔步向前，散发勃勃生机。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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