人民网记者 许维娜

随着毕业季与“暑期档”的双重叠加，一场“文旅盛宴”正在全国范围内如火如荼地展开。在这个特殊的时节，年轻学子们纷纷走出校园，踏上心驰神往的旅程，感受祖国的大好河山。

刚刚告别高中生活的崔同学，兴奋地在网络平台上分享道：“这个暑假，我要好好享受，计划去新疆和西藏这些向往已久的地方，用脚步丈量祖国的辽阔。”她的计划正是众多年轻学子毕业旅行的一个缩影。

众多满怀期待的年轻学子们已将一场心驰神往的旅行纳入了他们的计划之中。有专家表示，暑期作为学生和家庭出行的高峰期，这一群体预计将在旅游市场中形成一支不可小觑的消费主力军。

为了迎接这一波旅游热潮，全国各地纷纷端出了“文旅大餐”，向广大游客发出了诚挚的邀约。

这些文旅“大餐”不仅包含了丰富多彩的旅游活动，还配备了各种吸引人的优惠政策。例如，南京为中考、高考生提供了免费游览金牛湖、天生桥等自然美景的机会，同时，栖霞山、达摩古洞等9个收费景点也对大学毕业生免费开放，让游客在感受文化魅力的同时，也能领略到大自然的壮丽风光。

贵州文旅也不甘示弱，发布了2024夏季优惠政策，涵盖门票减免、一票多用、高速五折等，为夏季旅游季注入了新的活力。为了进一步丰富游客的旅游体验，贵州省还策划了一系列文旅活动，如“多彩贵州”夏季音乐节，邀请国内外知名音乐人及乐队，为游客带来了一场场音乐盛宴和互动体验。

与此同时，云南文旅也向广大毕业生发出了“邀请”，邀请他们到西双版纳体验一场别开生面的“野性十足”毕业之旅。在这个被誉为“动植物王国”的地方，游客可以近距离观赏孔雀的华丽、大象的威严，还可以深入湄公河探寻鱼类生态。此外，为满足年轻游客的旅游偏好，当地文旅部门还精心策划了雨林徒步等户外活动。

综合多家旅游平台的预定数据来看，今年夏季，学生群体对“赛事演出+旅游”组合产品表现出浓厚兴趣，订单量显著增长。这反映出年轻人在追求旅游体验的同时，也渴望在旅途中体验更多的文化元素和精彩活动。

在旅游目的地选择上，阿勒泰、乌鲁木齐、成都、三亚等地成为学生的热门选择。这些地方以其独特的自然风光和丰富的文化内涵，吸引了大量年轻游客的目光。

从景区预订数据来看，主题乐园成为学生群体的“快乐老家”，而西安秦始皇帝陵博物院、南京红山动物园和黄山风景区等则以其深厚的文化底蕴和自然美景赢得了广大毕业生的青睐。

今年的毕业季，许多年轻人选择了一种全新的庆祝方式——首次出境游。记者注意到，在选择出境游目的地时，大学生们更偏好可以“说走就走”的地方，如对中国免签的泰国和马来西亚等。

为了迎接这一波旅游热潮，多地景区针对亲子家庭和学生推出了专属的优惠政策。这些政策不仅降低了旅游成本，还为游客提供了更加多样化的旅行选择。来自多个在线旅游平台数据显示，暑期亲子游呈上涨趋势，亲子机票订单出现强劲复苏，显示出家庭游市场的巨大潜力。

以三亚为例，该市旅文局发布了2024年暑期亲子旅游产品，共182款。这些产品涵盖了旅游住宿、景区、游艇、美食、水上项目及海陆空旅游线路等多个优惠套餐，优惠总额达2亿元。这些产品不仅注重游玩体验，更融入了学习与亲子沟通元素，让游客在轻松愉快的氛围中度过一个难忘的假期。

另有专家表示，这些优惠政策不仅回馈了游客，也助力了地方经济的发展。通过吸引毕业生及家庭游客前来旅游，增加了旅游收入，提高了景区知名度，直接促进了客流量的增长。同时，也带动了相关产业链如餐饮、住宿业的发展，为当地经济注入了新的活力。

在此，业内人士也提醒广大考生和游客，在出行时除了携带身份证外，最好带上高考准考证、学生证等相关证件，这些证件可节省不少旅行费用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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