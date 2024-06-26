人民网北京6月26日电 （记者许维娜）自2021年城市更新首次被写入《政府工作报告》以来，住房和城乡建设部在21个城市（区）开展了第一批城市更新试点工作。在两年的试点期间，各地相继出台了城市更新政策，逐渐形成了具有各自特色、满足当地发展需求的城市更新路径。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司城市设计处处长王希希表示，城市更新是一项备受关注的工作，既要与时俱进，坚持正确的价值观念，又要营造和扩大既有建筑改造的产业生态，推动城市高质量发展，建设宜居、韧性、智慧城市。

全联房地产商会党委常务副书记、秘书长赵正挺表示，规划建设保障性住房等“三大工程”建设，是消除安全风险隐患、改善居住环境、促进产业转型升级、推动城市高质量发展的重要举措。期望与各方交流，共同推动我国城市更新和既有建筑改造事业迈向新的发展阶段。

今年以来，我国城市更新迎来了新的重要发展机遇期。国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长仇保兴聚焦老旧小区“自主更新”和“绿色低碳”，强调自主更新优势明显，建议建立绿色低碳激励性规制，进一步调动市民自主改造的积极性，并以省为单位建立自主更新绿色低碳发展专项奖励并适当放宽拆建标准。

中国工程院院士、暨南大学校长邢锋认为，固体废弃物资源化利用是绿色发展的重要内涵，建议采用可再生、可取代、减量化、再利用的原则，利用建筑固废代替天然砂石制备绿色建材，实现节约资源和保护环境的双重收益。

中国建研院党委书记、董事长、总经理许杰峰表示，城市更新是民生改善与城市发展的重要方式，该院在国内较早开展了既有建筑改造技术研发和工程实践，完成了一大批以绿色低碳改造为目标的国家重大工程和民生项目，为我国特色新型城镇化建设提供了重要技术保障。

城市更新工作正逐步深入。北京市住房城乡建设委保障房建设管理处副处长郝拴明表示，对既有闲置或低效非居住建筑改建为保障性租赁住房的实施路径进行了分享，梳理了非居住建筑改建保租房的工作成果和改建流程，建议进一步完善相关政策，推动项目落地实施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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