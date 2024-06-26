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海关总署发布打击毒品走私十大典型案例

2024年06月26日14:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者王震）据海关总署消息，近日，海关总署发布打击毒品走私十大典型案例。海关总署介绍，2023年以来，全国海关缉私部门共立案侦办走私毒品犯罪案件1122起，查获可卡因、冰毒等各类毒品共计6.03吨。

打击毒品走私十大典型案例：

一、深圳海关缉私局侦破特大走私毒品案

2023年，深圳海关缉私局侦破海运渠道跨境走私毒品大案，抓获犯罪嫌疑人17名，缴获经境内中转，拟复运出境的冰毒、可卡因等毒品共计1.38吨。

二、汕头海关缉私局侦破特大海上走私可卡因案

2023年10月，汕头、福州海关缉私局联合公安禁毒、海警部门成功打掉一个海上跨国走私贩毒团伙，扣押运毒船只1艘，查获可卡因1.32吨。

三、黄埔海关缉私局侦破特大走私可卡因案

2023年7月，黄埔海关缉私局在广东分署缉私局协调下，联合香港海关、广东省内公安禁毒部门，成功侦破一起利用进口木材夹藏走私可卡因案，查获可卡因419千克。

四、上海海关缉私局侦破“0818”走私毒品案

上海海关缉私局联合上海市公安局在上海洋山港某集装箱内查获可卡因388千克。

五、昆明海关缉私局侦破“12.28”走私毒品专案

昆明海关缉私局在中缅边境口岸持续组织开展打击货运渠道利用进出境大货车底盘缝隙、驾驶室暗格、货箱夹层等夹藏走私贩运毒品“12.28”专案行动，2023年以来，共侦破走私毒品案件26起，查获走私毒品363千克，抓获犯罪嫌疑人15名，打掉走私贩毒团伙4个。

六、青岛海关缉私局侦破货运渠道走私可卡因案

青岛海关缉私局联合公安禁毒部门在海运集装箱货物内，查获混装于化学品中的可卡因64千克。

七、重庆海关缉私局侦破特大走私毒品入境案

2023年5月，重庆海关缉私局联合公安禁毒部门连续侦破两起中缅边境货运渠道走私毒品入境案，查获海洛因50千克。

八、天津海关缉私局侦破货运渠道走私可卡因案

2024年2月，天津海关缉私局联合公安禁毒部门在天津东疆口岸集装箱箱体制冷设备中，查获可卡因21千克。

九、北京海关缉私局侦破特大走私可卡因入境案

北京海关缉私局侦破一起旅检渠道走私毒品入境案，查获藏匿于奶粉罐中的可卡因24千克。

十、广州海关缉私局侦破走私曲马多入境案

2023年9月，广州海关缉私局根据邮件监管现场提供线索，联合公安禁毒部门侦破走私曲马多入境案，查获走私曲马多7000粒，抓获犯罪嫌疑人17名。

(责编：王震、吕骞)
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