人民网北京6月26日电 （焦磊）近日，工业和信息化部、科学技术部、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会、中国科学院、国家自然科学基金委员会等八部门联合印发《关于开发科研助理岗位招录高校毕业生工作的通知》（以下简称《通知》），部署开发科研助理岗位招录2024届高校毕业生就业工作。

《通知》明确，科研助理是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后研究等工作的人员。科研助理是科研队伍的重要组成部分，是加强科技创新和产业创新深度融合的重要抓手。鼓励各类创新主体开发科研助理岗位招录高校毕业生就业，既是促进就业的有力手段，也是提升高校、科研院所、企业创新能力的有效途径，对于发展新质生产力具有重大意义。

《通知》要求，统筹推进科技研发、优质企业成长、高新技术产业发展和科研助理岗位开发工作，强化央地协同，广泛动员部署，充分挖掘岗位资源，做实做细服务，加大保障力度，扎实做好科研助理岗位开发和落实工作。明确将完成各类单位加大科研助理岗位开发力度、国家高新区组织开发科研助理岗位、各地方积极开发科研助理岗位等三项主要任务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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