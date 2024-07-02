人民网记者 黄盛

作为链接科技和产业的重要工具，聚合先进生产要素的“粘合剂”，金融正加速提升服务新质生产力能力，助力现代化工业体系建设，推动塑造出高质量发展的新动能、新优势。在近日举办的“新产业新模式新动能——以金融高质量发展助力强国建设”清华五道口全球金融论坛区域论坛上，与会专家就金融业赋能新质生产力、提升服务实体经济质效进行了探讨。

清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理张伟表示，自中央金融工作会议以来，金融监管部门先后推出了多项举措助力新质生产力发展，促进金融强国建设。新质生产力培育新产业、催生新模式、形成新动能，具体体现在：新质生产力培育新产业，可以为实现金融强国目标奠定经济基础；新质生产力催生新模式，可以为金融强国建设创新服务场景，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生的新模式，是新质生产力的重要体现；新质生产力形成新动能，可以为金融激活强国建设提供重要载体。

加快发展新质生产力需要动能引领、底层支撑等全方位系统推进，国家开发银行原行长欧阳卫民表示，加快形成新质生产力是发展新动能、新优势的必然要求，要重点培育战略性新兴产业和未来产业，发挥创新链对产业链的支撑作用，以科技创新引领实现高水平科技自立自强，同时要保障原始创新、人才创新、源头创新和颠覆性创新作为底层支撑，高标准建设全国统一大市场。

针对金融如何助力新质生产力发展，欧阳卫民认为，股权融资特别是PE/VC，遵循的是“风险共担、收益共享”原则，适合科创企业金融需求；可积极探索银行做科创企业股权投资。

科技金融作为现代经济核心，在培育和壮大新质生产力方面发挥着不可替代的作用。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，要提升科技金融赋能新质生产力的能力，需从融资结构优化、扩大长期资金来源、丰富信贷产品等多维度着手实施。

罗志恒认为，要深化资本市场制度改革，提升直接融资占比，通过融资结构的整体性优化来发挥服务科技创新的功能；以扩大长期资金来源、畅通创投退出渠道为主攻方向，优化创业投资发展的制度环境；以丰富科技信贷产品为抓手，提高间接融资服务科技创新的普惠性和精准度，加大银行科技信贷产品的供给力度，扩大科技信贷规模，完善差异化科技信贷管理和考核机制；此外，以估值体系优化、复合人才队伍建设、数字化水平提升为基石，提高金融支持科技创新的综合服务水平。

在推动经济高质量发展转型进程中，基金机构赋能科技创新大有可为。广州产业投资基金首席投资官、副总经理林耀军表示，基金机构要引导资源的合理流动，重点关注并引导金融资源投向高端制造、绿色环保、新材料、新一代信息技术、生物医药等领域；要强化项目的筛选机制，提升投研能力和投资效益，打造先进运营模式，有效挖掘市场优质项目；要提高产业认知水平，促进产融结合和产业升级，围绕供应链、创新链、价值链的三链维度，深挖产业发展规律。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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