人民网记者 杜燕飞

中央气象台7月2日6时发布暴雨黄色预警，预计2日8时到3日8时，新疆沿天山地区、辽宁大部、安徽南部、江西北部、湖南南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广西东北部等地局地有大暴雨。

7月1日，国家防总办公室、应急管理部继续组织防汛专题视频会商调度，要求紧盯重点部位做好巡查防守，高度重视圩垸堤防管涌、渗水等险情以及重要堤防、水库的巡查防守，加密巡查频次，落实抢险方案措施。

当前，多地多部门积极应对，闻“汛”而动，全力防汛保民生。

——梯级水库联合防洪调度。受持续强降雨影响，“长江2024年第1号洪水”于6月28日14时形成并持续发展演进。

防洪度汛中的三峡工程。汤伟摄

水利部长江水利委员会先后发出4次调度令，调度三峡水库日均出库流量从24000立方米每秒逐步减小至14000立方米每秒左右维持，累计拦洪39亿立方米，期间于6月28日将最大入库流量30000立方米每秒削减至14000立方米每秒下泄，削峰率53.3%。

通过三峡水库拦洪削峰错峰调度，显著降低中下游干流水位，分别降低城陵矶（莲花塘）、汉口、湖口、大通站最高水位0.7米、0.4米、0.2米和0.15米左右，推迟城陵矶（莲花塘）站超警戒水位时间约0.5天，推迟汉口站超警戒水位时间约2.5天，有效避免长江上游洪水与洞庭湖、鄱阳湖洪峰遭遇，为长江中下游及两湖湖区洪水让出行洪通道，减轻中下游防洪压力。

联合调度三峡水库上游长江干支流水库群，乌江梯级水库群累计拦洪约11.1亿立方米，雅砻江梯级水库拦洪约11.3亿立方米，优化金沙江中游梯级水库消落调度和大渡河梯级水库运行，共同减少三峡水库入库水量，为后期防洪调度运用预留更大空间。

——全力保障能源电力可靠供应。面对长江中下游一带持续出现强降水，国家电网公司相关单位迅速调集人员物资开展应急抢修，加强线路设备特巡特护，强化水库调度管理，协助转移受灾群众，保障群众生命财产安全和电力可靠供应。

在安徽铜陵，为“长江2024年第1号洪水”，当地供电部门调配发电车和工程车，增设约10公里的照明设施，安排工作人员24小时值守。在湖南，自6月16日以来，湖南电力组建应急抢修队伍316支，准备无人机、发电机等应急装备3500余台，以便及时开展防汛应急抢险及保电工作。

湖南常德桃源县供电公司员工涉水检查10千伏浯三线。受访者供图

“亮了！灯亮了！有电就安心了，家里你就别担心啦！”6月24日，湖南省常德市桃源县郑家驿乡游鹿溪村村民黄国其给手机充电后，给女儿打去视频电话报平安。

在广西，中国石油广西销售所属百余座加油站开通抗洪抢险用油绿色通道，24小时油品不间断保供。截至6月25日，桂林分公司、柳州分公司加油站为停电、停水酒店保供柴油15吨。在浙江，中国石化浙江石油分公司加能站延长散装汽油供应时间，采用“一对一”服务模式，保障应急救援、警务船只等抗汛抢险用油；加强对库站的雨水排放系统巡检频次，确保防洪防汛物资配备充足，增派值班人员24小时待命。

国务院国资委党委近期召开扩大会议，要求紧盯高边坡公路、在建工地和工棚等重点区域和部位，聚焦汛期防范薄弱环节，抓好应急储备，预置应急力量。加强汛期应急备勤值守，研判灾害风险，按照灾情应对预案和抢险修复方案，保障重要基础设施安全稳定运行。

(责编：方经纶、高雷)

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