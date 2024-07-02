人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰）继去年3月首趟“北京—莫斯科”中欧班列开行以来，7月1日上午，又一列满载家电、服装、建材等货物的中欧班列从北京平谷区马坊站启程，将经由二连浩特铁路口岸出境，驶向俄罗斯首都莫斯科，这也标志着今年首趟北京至莫斯科中欧班列顺利开行。

中国铁路北京局相关负责人表示，本次北京至莫斯科中欧班列的开行，将进一步拓宽北京市联通亚欧国家的国际物流大通道，不仅能让更多的中国制造“走出去”，也让更多的国外商品“走进来”，对畅通国内国际双循环、服务高质量共建“一带一路”、实现首都更高水平对外开放起到积极的推动作用。

记者从中国铁路北京局获悉，为确保本次北京至莫斯科中欧班列运输安全、高效，中国铁路北京局持续提升服务质量，加强营销走访，提前掌握企业运输需求，积极为企业协调解决班列发运过程中相关问题，为班列开行创造了有利条件。

同时，中国铁路北京局组织专人在集装箱装箱上站、货物查验、装载加固、计划需求提报等方面进行帮助指导，全力确保班列运输安全。

此外，中国铁路北京局还对本次班列实行了优先计划、优先配空、优先装车、优先挂运、优先放行的“五优先”政策，为班列开行开辟了“绿色通道”。

(责编：方经纶、高雷)

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