人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰）7月1日13时05分，450名游客乘坐“京藏号”旅游列车从北京西站出发，开启了14天的旅途。

据了解，“心连心·京藏号”旅游列车是在庆祝中国共产党成立103周年之际，开行主题为“不忘初心之旅”的“京藏号”旅游列车，该趟旅游列车采用“图定车+旅游列车”方式开行，全程共计14天。

该趟列车途经西宁、拉萨、林芝、山南等地，游客将欣赏到有着艺术三绝的圣地塔尔寺，“中国天空之境”茶卡盐湖，世界文化遗产的布达拉宫、西藏园林瑰宝罗布林卡、风光旖旎的雅尼湿地，有“小瑞士”美誉的巴松措、“叫人不想家美誉”的鲁朗林海、遥看南迦巴瓦峰的秘境雅鲁藏布大峡谷、西藏三大圣湖之一羊卓雍措等一次打卡5个5A级5个4A级2个3A级等具有独特的自然景观和奇特的人文风情景区。

“赴藏旅游专列不仅促进了内地与西藏的交流，也激发了西藏文化和旅游市场的活力。”据中铁旅集团相关负责人介绍，京藏号从2023年开行、已开行共计4趟，输送旅客1600余人。旅游业作为西藏主导产业，具有关联度高、带动性强、辐射力大的特点。通过引流入藏，可以促进西藏多个行业及农副特产销售，可间接带动相关产业，促进乡村振兴工作高效推进。

据北京西至西宁T175次列车长透露，为全力服务好本趟“京藏号”专属车厢的游客，乘务组精心打造了一系列服务举措，针对有需求的重点旅客，主动给予帮助，提供贴心服务；专门为年龄较大的旅客提供适老化的细致服务，为旅客配备了血压仪、针线包、充电器、一次性耳塞等实用服务用品，以便向旅客提供便捷服务。

此外，还借助列车广播，为旅客介绍列车所经沿途的迷人风光景色；列车餐车特邀西宁当地厨师，精心烹制特色优质的西北菜肴，同时也能满足来自各地旅客的餐饮需求，致力于营造周到、温馨、舒适的就餐环境。

(责编：方经纶、高雷)

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