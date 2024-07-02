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我国航运贸易蓬勃发展 江河湖海折射流动的中国欣欣向荣

2024年07月02日16:48 | 来源：人民网
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 人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰）据交通运输部最新统计，今年1—6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521.17万艘次、货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%。江河湖海之上，航运贸易蓬勃发展，国内国际双循环畅通有力。

 十年间，我国沿海航标增长68.8%，达到2.06万座，并实现遥测遥控全部北斗化，已建设了由23座北斗差分台、75座北斗连续运行基准站组成的沿海北斗地基增强系统，建成全球规模最大的航海保障体系。

 长三角地区以4%的国土面积，集聚了全国约17%的人口，创造全国近1/4的经济总量，是我国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。

 7月2日上午，“我们一起去看海”全媒体宣传活动在上海吴淞口国际邮轮港码头启动。启动仪式上，交通运输部海事局有关负责人表示，活动旨在通过“海”这扇窗口，欣赏海洋壮阔景色，感受海洋经济蓬勃发展，展现海事服务担当，在全社会广泛培育厚植交通文化、海洋文化、海事文化。

 “我们一起去看海——活力东海”媒体行聚焦“经济向好”，以采访行串联多种航运经济业态，展现海事部门坚持一体化思维，深度服务国家发展战略和航运经济，答好畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展的“时代问卷”。

据悉，“我们一起去看海”全媒体宣传活动以时间、空间为主线，分别开展“活力东海 向海而兴”“魅力黄渤海 向美而行”“动力南海 向新出发”线上线下主题展示。

(责编：方经纶、高雷)
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