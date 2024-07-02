人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰）据交通运输部发布数据显示，今年5月，我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路310条，完成客运量27.9亿人次。54个城市轨道交通运营里程达10286.2公里，实际开行列车349万列次；客运量环比增加0.3亿人次，增长1.1%，同比增加2.9亿人次，增长11.7%。

记者注意到，早在2019年，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》（以下简称《纲要》）就多次提到城市轨道交通，《纲要》提出，推进城市公共交通设施建设，强化城市轨道交通与其他交通方式衔接；推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。《纲要》还明确要大力发展智慧交通，要求推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。

6月30日，第15届计算交通科学国际研讨会（CTS 2024) 暨第二届“CTS杯”交通运输管理科技竞赛在四川成都落幕。广州物联网研究院代表队在“交通运输管理科技竞赛算法大赛”中获得一等奖。据了解，本次算法大赛围绕“大型活动情景的城轨客流预测”展开，吸引了相关专业机构的200支代表队、共425名选手参赛。

计算交通科学国际研讨会（CTS）是中国管理科学与工程学会交通运输管理领域的重要学术活动。“CTS 2024”以“智慧、互联、绿色交通”为主题，聚焦智慧城市背景下综合交通体系的科学规划与运营、多模式出行的联结与互通、交通与自然环境及建成环境的协同发展。

交通运输部科学研究院城市交通与轨道交通研究中心政策标准室路熙表示，我国城市轨道交通快速发展，线网规模不断扩大，运行效率大幅提高，在满足群众便捷出行、促进城市协同发展等方面发挥了重要作用。

近年来，城市交通与移动互联网等信息技术持续深入融合，推动了出行即服务（MaaS）发展。但与此同时，城市开展MaaS平台也面临“如何建设、如何运营、如何服务、如何治理”等共性难题。

谈及大型活动情景的城轨客流预测算法的现实意义，广州物联网研究院副总工程师郭远威表示，通过科学预测客流，能够缓解城市交通拥堵，提升整体交通系统的运行效率。此外，良好的公共交通服务可以提升城市形象，增强市民和游客的满意度。

“通过精准预测客流，可优化资源配置和运营调度，降低运营成本。通过提升服务质量和运营效率，可吸引更多乘客选择城轨交通，增加票务收入。”郭远威表示，通过客流预测，还可优化城轨交通系统，从而吸引更多市民选择公共交通出行，减少私人汽车使用，降低城市碳排放，推动城市可持续发展，提升环境质量。

谈及下一步发展，他表示，将围绕国家数据要素市场发展的战略目标，结合算数、算法、算力等领域的专业优势，在智慧交通、物联网安全、智能装备研发制造、应急管理、国家基础学科公共科学数据中心建设、数据要素和AI算力产业等领域布局深耕，不断促进物联网技术在相关领域的深度应用。

(责编：方经纶、高雷)

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