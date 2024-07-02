人民网北京7月2日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局发布一批重要国家计量技术规范，涉及定位导航、海洋观测、新能源、医疗健康等多个领域。这是新修订的《国家计量技术规范管理办法》自2024年5月1日正式施行以来，发布的第一批国家计量技术规范，将在推动精准定位导航、智能制造提质升级、支撑绿色低碳发展、提高生活品质等方面发挥重要基础支撑作用。

在定位导航领域，《天通/北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》《基于卫星导航的陆地定向系统校准规范》《船用陀螺罗经校准规范》等规定了相关测量装备的计量特性要求、校准项目和校准方法，为空天、陆地、海洋定位导航系统实现高精度定位提供支撑，对保障应急救援、地质灾害监测、远洋航行等领域测量装备计量性能的准确可靠具有重要意义。

在海洋观测领域，《海洋资料浮标传感器校准规范》将引导全国各涉海部门和单位统一技术参数，提高数据可比性，为数据纳入国家全球海洋立体观测网提供技术支撑，也为计量技术机构开展传感器校准提供技术依据。

在新兴产业领域，《钙钛矿太阳电池校准规范：光电性能参数》为钙钛矿太阳电池的性能评测提供统一、合理、可实现的技术依据，提高了测量数据的准确性、可靠性和可比性。《光频域反射计校准规范》为高精度光纤长度、光插入损耗、光回波损耗等参数校准提供可靠依据，解决了光频域反射计长期以来没有相应计量技术规范的问题，填补了国内高精度光纤与光器件测量领域相关技术规范的空白，对光通信产业的发展具有重要的推动作用。

在医疗健康领域，《特定蛋白分析仪校准规范》为检测血清、血浆或尿液中特定蛋白含量的蛋白质分析仪提供技术依据，有效支撑该类仪器设备检测数据的准确性和可比性。

下一步，市场监管总局将聚焦新产业、新技术、新业态，有效调动社会各方资源，提高国家计量技术规范供给数量和质量，推动与国际计量规则接轨，为经济社会高质量发展提供计量技术支撑。

(责编：郝帅、高雷)

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