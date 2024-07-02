人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局发布33项国家计量技术规范

2024年07月02日16:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月2日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局发布一批重要国家计量技术规范，涉及定位导航、海洋观测、新能源、医疗健康等多个领域。这是新修订的《国家计量技术规范管理办法》自2024年5月1日正式施行以来，发布的第一批国家计量技术规范，将在推动精准定位导航、智能制造提质升级、支撑绿色低碳发展、提高生活品质等方面发挥重要基础支撑作用。

在定位导航领域，《天通/北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》《基于卫星导航的陆地定向系统校准规范》《船用陀螺罗经校准规范》等规定了相关测量装备的计量特性要求、校准项目和校准方法，为空天、陆地、海洋定位导航系统实现高精度定位提供支撑，对保障应急救援、地质灾害监测、远洋航行等领域测量装备计量性能的准确可靠具有重要意义。

在海洋观测领域，《海洋资料浮标传感器校准规范》将引导全国各涉海部门和单位统一技术参数，提高数据可比性，为数据纳入国家全球海洋立体观测网提供技术支撑，也为计量技术机构开展传感器校准提供技术依据。

在新兴产业领域，《钙钛矿太阳电池校准规范：光电性能参数》为钙钛矿太阳电池的性能评测提供统一、合理、可实现的技术依据，提高了测量数据的准确性、可靠性和可比性。《光频域反射计校准规范》为高精度光纤长度、光插入损耗、光回波损耗等参数校准提供可靠依据，解决了光频域反射计长期以来没有相应计量技术规范的问题，填补了国内高精度光纤与光器件测量领域相关技术规范的空白，对光通信产业的发展具有重要的推动作用。

在医疗健康领域，《特定蛋白分析仪校准规范》为检测血清、血浆或尿液中特定蛋白含量的蛋白质分析仪提供技术依据，有效支撑该类仪器设备检测数据的准确性和可比性。

下一步，市场监管总局将聚焦新产业、新技术、新业态，有效调动社会各方资源，提高国家计量技术规范供给数量和质量，推动与国际计量规则接轨，为经济社会高质量发展提供计量技术支撑。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局发布33项国家计量技术规范
　　人民网北京7月2日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局发布一批重要国家计量技术规范，涉及定位导航、海洋观测、新能源、医疗健康等多个领域。这是新修订的《国家计量技术规范管理办法》自2024年5月1日正式施行以来，发布的第一批国家计量技术规范，将在推动精准定位导航、智能制造提质升级、支撑绿色低碳发展、提高生活品质等方面发挥重要基础支撑作用。…
“蓝海”驭长风 “绿电”海上来
　　 近日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，展示了面对国家重大战略需要，能源、交通、制造等多个领域取得一批标志性成果。能源是经济社会发展的重要物质基础和动力源泉。人民网就此推出系列报道，对能源领域部分获奖项目进行报道，展示能源科技创新产业化应用取得的成绩。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部