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前5月我国货物贸易进出口总值同比增长6.3%

外贸企业迅速适应海外市场需求变化（经济新方位）

本报记者 罗珊珊
2024年06月30日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：汪哲平
　　数据来源：海关总署

　　我国外贸前5月成绩单近日出炉，货物贸易进出口总值同比增长6.3%。其中，出口增长6.1%，进口增长6.4%。5月当月，进出口同比增长8.6%，出口增长11.2%，进口增长5.2%。

　　“今年，我国货物贸易延续去年四季度以来的回升向好态势，外贸结构不断优化，国际市场份额稳中有进，稳外贸政策持续发力，企业信心活力有所增强。”中国贸促会新闻发言人赵萍介绍，中国贸促会近期调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

　　数据向好的背后，有外需改善的客观因素，世界贸易组织、国际货币基金组织等预测2024年全球经济增长前景有所改善；但更为重要的是，中国外贸在长期锤炼中形成了强大韧性，能够在一定程度上熨平周期波动，在起起伏伏、波涛汹涌的全球市场中始终占据一席之地。

　　深圳海关数据显示：前5月，广东深圳进出口总值1.81万亿元，在全国外贸大盘中占比约1/10，同比增长34.3%。其中，出口1.16万亿元，增长37.2%。在超大规模基数基础上实现超三成的增长，并非朝夕之功，而是主体、产业、业态、市场等多方面共同支撑的作用。

　　具体分析，前5月深圳民营企业进出口增长51.7%，深圳与第一大贸易伙伴东盟进出口增长55.8%，光、电、锂产品出口较快增长的同时，纺织服装出口增长77.9%，家具出口增长141.5%，手机、电脑、家用电器商品出口合计增长20%，传统优势产品出口回升向好。

　　从深圳看全国，在海外市场对消费电子、服装家具等商品需求有所恢复后，我国相关品类产品立即迎来出口大幅增长。这充分反映了我国产业链供应链完备的优势，能够第一时间响应海外市场需求变化，满足全球市场多样化需求。

　　传统产业优势稳固，新兴产业动能加速形成，我国外贸国际竞争力与日俱增。我国在汽车、船舶等高端制造领域已基本实现全产业链覆盖。一季度我国造船业完工量、手持订单量和新接订单量三大指标同步增长，继续领跑全球。

　　民营企业成为外贸主力军。各地因地制宜出台一揽子政策激发民营企业活力。“从衣食住行到机械设备，都可以看到民营企业的身影，民营企业为全球产业链供应链稳定作出重要贡献。”南京海关相关负责人介绍，前5月，江苏民营企业进出口1.02万亿元，同比增长16.6%，拉动全省进出口增速7.2个百分点。

　　跨境电商等新业态创新发展。在杭州海关的指导下，浙江杭州中艺实业股份有限公司办理了海外仓企业无纸化备案，开展海外仓出口业务，吸引了更多海外客户。前5月，公司通过跨境电商海外仓出口货物6500万元，同比增长22.5%。今年以来，杭州海关深入了解关区企业对跨境电商出口的实际需求和问题诉求，为企业办理海外仓备案、报关等提供便利，将跨境电商海外仓打造成国货出海的“新驿站”。前5月，杭州市企业通过跨境电商B2B（企业对企业）模式出口6.35亿元，同比增长超过50%。

　　商务部、国家发展改革委等九部门日前联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，将依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动更多企业利用跨境电商参与国际贸易。

　　多元化市场布局取得积极进展。今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效满一周年，东盟与我国的经贸合作联系更加紧密。前5月，我国与东盟贸易总值达2.77万亿元，同比增长10.8%，占我国外贸总值的15.8%。今年以来，中国—厄瓜多尔自由贸易协定正式生效，中国—东盟自贸区3.0版第六轮谈判取得积极进展，与洪都拉斯举行自贸协定第五轮谈判，我国积极拓展经贸合作“朋友圈”。

　　在世界市场的汪洋大海中，我国外贸企业始终不畏艰难、踏浪前行。展望下半年，尽管国际贸易环境依然复杂严峻，但随着新质生产力加快培育，稳外贸政策综合效能进一步释放，全年外贸保稳提质基础坚实。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月30日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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