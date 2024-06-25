欧阳易佳

民以食为天，食以粮为源，粮以地为本。

一条耕地红线，关乎亿万人口粮安全，维系着中华民族永续发展的根本大计。6月25日是第 34 个全国土地日，今年的主题为“节约集约用地，严守耕地红线”。

耕地是粮食生产的命根子，事关国家粮食安全。2024年政府工作报告将“坚持不懈抓好‘三农’工作，扎实推进乡村全面振兴”列为政府工作十大任务之一，要求严守耕地红线，完善耕地占补平衡制度，加强黑土地保护和盐碱地综合治理，提高高标准农田建设投资补助水平。

数据显示，去年，我国耕地和永久基本农田面积分别保持在18.65亿亩和15.46亿亩以上，全国生态保护红线面积稳定在315万平方公里以上，国土空间格局持续优化。

业内人士表示，耕地保护作为一项系统工程，要突出把握好量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求，从压实耕地保护责任，全力提升耕地质量、改革完善占补平衡制度。

——耕地保护“长牙齿”，最严密法治赋能最严格制度。我国耕地保护法律制度体系不断完善，从修订实施《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》，到颁布实施《中华人民共和国黑土地保护法》，再到党中央、国务院印发《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，就坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”作出专门部署，端牢“中国饭碗”的法治成色更足。

今年6月1日，《中华人民共和国粮食安全保障法》正式施行，其专设耕地保护章节，将高标准农田建设被首次纳入法律，让耕地保护迈出更新一步。

——打好耕地保护“守卫战”，坚决守住耕地和永久基本农田保护两道红线。“要稳住耕地面积，确保耕地数量有保障，首先要坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。”自然资源部土地工程技术创新中心主任、二级研究员郧文聚认为，应构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局，完善最严格的耕地保护制度，不断更新迭代、健全完善制度建设。

在安徽省霍山县，通过运用卫星遥感、无人机监测等技防手段，以“人防+技防”，打通耕地保护“最后一米”；在云南省文山壮族苗族自治州，网格员通过监管平台前端手机 App“随手拍”，及时上传疑似违法违规占用耕地线索至后台，转县（市）、乡（镇）开展核实处置，系统横向联动至全州行政执法人员……“人防+技防”，织密耕地保护防护网，以高质量、高效率守住耕地保护红线，共同守好“饭碗田”。

——用心筑牢良田“耕”基，打赢耕地保护“持久战”。“要严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。”“耕地保护要求要非常明确，18亿亩耕地必须实至名归，农田就是农田，而且必须是良田。”“严守耕地红线，推动藏粮于地、藏粮于技战略加快落地”“像保护大熊猫那样保护耕地”……耕地是粮食生产的命根子，这是对粮食安全新形势新挑战的深刻洞察，也是对严格保护耕地的动员号令。

业内人士认为，为保障国家的粮食安全与农业可持续发展，要进一步确保耕地总量动态平衡，通过科学规划、合理布局和严格管理，避免过度开发和不合理占用。提升土地利用效率，节约集约用地，确保每一寸土地都能发挥出最大的价值。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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