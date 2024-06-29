人民网记者 黄盛

湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”……

近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。

如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。

中国人民银行信贷市场司相关负责人对此表示，中国人民银行深入落实创新驱动发展战略，加强市场和制度建设，丰富金融工具，推动金融支持科技创新的强度和水平持续提升，为创新型国家建设和高质量发展提供有力支撑。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向记者表示，近年来，我国金融支持科技创新活动力度不断加大，多层次资本市场服务体系逐步建立和完善，科技创新活动获得实实在在金融资源支持；我国金融机构服务科创创新活动意识、意愿、能力及风控水平不断提升；此外，国内监管部门积极完善监管制度与服务规范，在有效防范风险的同时，积极引导金融机构加大重点领域、薄弱环节、科创企业等领域支持。

截至今年3月31日，我国科技型中小企业贷款余额为2.7万亿元。 来源：同花顺iFDinD

据记者梳理，过去五年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市。从政策工具看，2022年设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等两项结构性货币政策工具，带动银行发放相关贷款近2万亿元。2024年新设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，科技创新的金融政策工具更加完善和精准。

业内人士认为，立足我国科技金融发展已经取得的进展，《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出了一系列有针对性的工作举措。

中国人民银行信贷市场司相关负责人表示，要平衡好金融支持科技创新与防范金融风险，促进科技金融健康持续发展。科技研发和成果转化都具有高度不确定性，加强金融风险防控是推动科技金融健康发展的应有之义。要坚持市场化、法治化原则，压实各方风险管理责任，严守不发生系统性金融风险底线。

也有业内人士向记者表示，《工作方案》围绕着如何利用现有金融生态，对科技企业在融资、发展、退出等环节提供金融支持；支持银行业金融机构完善绩效考核、尽职免责等内部制度的要求，将对现有科技发展行业带来更多金融支持。

(责编：王震、高雷)

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