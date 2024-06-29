人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）科技金融发展再迎政策利好。近日，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（以下简称《工作方案》）。

围绕培育支持科技创新的金融市场生态，《工作方案》提出，将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

业内人士表示，创业投资具有“投早、投小、投硬科技”的典型特征，更加适应种子期、初创期和成长期科技型企业的融资需求，是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。《工作方案》提出了一系列有针对性的工作举措，有利于培育支持科技创新的金融市场生态，进一步增强金融市场的多层次性，助力科技型企业发展壮大。

中国人民银行信贷市场司表示，要聚焦重点、迎难而上，以投早、投小、投长期、投硬科技为导向，加强基础制度建设，健全激励约束机制，全面提升科技金融服务能力、强度和水平，综合运用贷款、债券、股权、保险等手段，为科技型企业和各类科技创新活动提供全链条全生命周期、多元化接力式金融服务。

“科技创新是发展新质生产力的核心要素，很多从0到1的原创性、颠覆性的早期科技创新活动，难以产生立竿见影的投资回报。这就需要耐心资本为企业提供长期而稳定的资金支持。”国家发改委副主任李春临日前在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示。

李春临认为，保险资金是传统意义上的“长钱”，引导保险资金加大对科技创新的支持力度，可以进一步释放创业投资基金长期资金来源潜力。在严控风险的前提下，引导银行加大对科技创新和创业投资的支持力度，有很大潜力。要以金融资产投资公司为平台，扩大股权投资试点范围，加大对科技创新的支持力度，积极支持资产管理机构加大对创业投资的投入，发行适配创投基金特点的长期资管产品。

当前，上海已经试点开展了金融资产投资公司直接股权投资。对此，国家金融监督管理总局政策研究司司长李明肖表示，在依法合规、风险可控的前提下，国家金融监督管理总局积极支持相关银行与金融资产投资公司开展业务合作，促进项目信息共享交流，充分发挥好股权融资和债权融资的两种机制、两类优势，积极探索多样化的科技创新金融服务模式，鼓励银行与创业投资基金等加强对接，规范发展“贷款+外部直投”的业务，切实解决初创企业融资难点和痛点，促进企业“资金—资本—资产”三资良性循环。

当前，越来越多的银行机构正在创新金融产品和服务，加大对科技创新支持力度。例如，建设银行与深圳青创智园实业集团合作推出“园区云贷”，形成“政企银园”联动服务模式，为一批优质高新技术企业提供灵活、高效的融资服务；与上海市宝山区“先投后股”科技型企业定制集群贷款方案，进一步助推科技成果转移转化“从0到10”全过程创新，助力孵育更多的科创“幼苗”。

中国人民银行数据显示，过去5年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%。服务科技创新的股权融资市场快速发展，超过1700家专精特新企业在A股上市，创业投资基金管理规模达3万亿元。

“科技创新不确定性大、风险高、回报周期长，更需要耐心资本支持。”招联首席研究员董希淼表示，建议大力发展直接融资，推动股票市场和债券市场进一步加大支持和服务力度，不断提高科技创新和科技型企业直接融资比例；扩大保险资金、理财资金、社保基金等进行直接投资的比例，让它们成为耐心资本；创新投贷联动等服务模式，鼓励银行与风投创投机构合作，为科技型企业同时提供股权融资和债权融资，拓宽科技型企业融资方式和渠道。

(责编：王震、高雷)

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