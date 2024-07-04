本报记者 李心萍

动车组列车穿越兰州市区，在兰新高铁上疾驰。

田云龙摄（影像中国）

在兰新高铁D8803次列车上，乘务员与旅客互动。

摆风亮摄（影像中国）

动车组列车行驶在丹霞地貌群中。

王光辉摄（影像中国）

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作为世界上一次性建成通车里程最长的高速铁路，连接甘肃兰州和新疆乌鲁木齐的兰新高铁开通运行已近10年。

10年来，以兰新高铁为骨架，西部高铁突破山川阻隔，织密成网。西部高铁路网正通过基础设施“硬联通”，为西北地区的高质量发展提供坚实支撑。

兰新高铁，东起甘肃兰州市，经青海西宁市，终至新疆乌鲁木齐市，全长1786公里，是世界上一次性建成通车里程最长的高速铁路。

自2014年12月26日全线开通以来，兰新高铁在我国西北地区构建了一条快速客运通道。开通运营近10年来，兰新高铁累计发送旅客超1.4亿人次，运输能力不断扩充，服务品质持续提升，辐射效应显著增强。

以兰新高铁为骨架

西北地区路网越织越密

道路通，百业兴。

10年来，以兰新高铁为骨架，西部高铁突破山川阻隔，织密成网。

2014年12月，兰新高铁建成通车，甘肃、青海、新疆三省份共同迈入“高铁时代”；

2015年9月，西部地区第一条城际铁路兰州至中川机场城际铁路开通运营；

2017年7月，“八纵八横”陆桥通道重要组成部分——宝鸡至兰州高铁开通运营。至此，依托兰新、宝兰高铁，甘肃、新疆全面融入全国高铁网；

2024年6月，兰州至张掖高铁中川机场至武威东段正式开通运营，武威至张掖段可行性研究报告获批。作为我国第二条进疆高速铁路通道，兰张高铁未来将与兰新高铁一同为西部助力。

10年变迁，西北地区路网结构由“通道型”向“通道+局部路网型”转变。

数据显示，2014年以来，甘肃、青海、新疆三省份累计完成铁路建设投资3200.4亿元。截至2024年5月底，甘肃、青海、新疆三省份铁路营业里程达17685公里，相较于2013年底的9195公里，增长92.3%。

铁路密布、高铁飞驰，西北地区与东部地区的联系愈发紧密。

目前，西宁站开往全国各地的直达列车已达84.5对，覆盖24个省会城市（自治区首府）和3个直辖市，通达率达90.3%，雪域高原不再遥远；新疆铁路贯通天山南北大部分区域，通达新疆所有地州市，覆盖新疆80%以上的县级行政区。

西北地区的铁路建设步伐仍在不断加快，川青铁路、包银高铁惠农至银川段、兰张高铁武威东至张掖西段、兰州至合作铁路、天水至陇南铁路等重点项目正在有序推进。

“我国西部地区现代化铁路基础设施体系加快形成，高速铁路的通达性、覆盖面显著增强。”国铁集团发改部相关负责人说。

客运能力大幅提升

带活沿线地区经济发展

兰新高铁，有效压缩了沿线城市的时空距离。乌鲁木齐到兰州铁路出行时间由25小时压缩至11小时50分；乌鲁木齐至西宁实现朝发夕至，最快旅行时间为10小时37分；兰州至西宁进入1小时“高铁圈”。

时空拉近，激发经济活力。

夏日的祁连山下草木葱茏，一列列高原动车像道道银色闪电，飞驰于高山峡谷间。

青海门源回族自治县，距离西宁150公里，受益于兰新高铁，从一个没有铁路的偏远城镇直接跨入了高铁时代，旅游产品也如雨后春笋，文旅产业蓬勃发展。

“2014年以前，来门源要翻越达坂山，交通十分不便，如今高铁直达门源，百里油菜花海、岗什卡雪峰、仙米国家森林公园等重点旅游景区更具影响力，文旅活力持续释放。”门源县文体旅游广电局工作人员安玲说。

数据显示，目前，门源县宾馆已增至65家，比2014年增长3.8倍；农家乐95家，比2014年增长11.8倍；旅游从业人员3600人，比2014年增长3.2倍；投放公交车辆78辆，比2014年增长2.6倍。

在兰新高铁沿线，像这样的案例还有很多。

新疆依托兰新高铁，先后开行“新东方快车”“天山号”“杏花号”“川和号”等多个特色鲜明的旅游列车，“坐着火车游新疆”成为不少旅客的新选择。

2023年，新疆接待国内外游客2.6亿人次，旅游收入2967亿元，同比分别增长117%、227%。今年，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司计划开行旅游专列116列。

甘肃积极推进河西走廊旅游环线建设，推出“环西部火车游”经典丝路游，构建集吃、住、行、游、购、娱于一体的产业链，银发团、研学团等旅游专列热度持续攀升。

2023年，“环西部火车游”接待游客8699.8万人次，实现旅游总收入644.1亿元。

数据显示，兰新高铁开通运营近10年来，旅客发送量大幅增长。2023年累计发送旅客2128万人次，较开通之初的2015年增长99.1%。今年三季度调图后，兰新高铁安排开行旅客列车92列，其中增开乌鲁木齐至峨眉、西安间快速旅客列车各2列，从乌鲁木齐可直达北京、上海、广州、成都等地，运输能力进一步提升。

释放兰新铁路运能

提升中欧班列西通道运输能力

兰新高铁，对西北地区铁路货运能力的提升，同样发挥了关键作用。

“兰新高铁开通运营后，铁路部门将部分普速旅客列车调整至兰新高铁运行，释放了兰新铁路的货运能力，为重点物资进出疆运输提供了可靠运力支撑，进一步提升了中欧班列西通道的运输能力。”国铁集团货运部负责人说。

数据最具说服力。2023年兰新铁路完成货运量25114万吨，较2014年增长47.1%，其中运输煤炭6977万吨，较2014年增长124.3%。

依托阿拉山口、霍尔果斯两大铁路口岸，经兰新铁路开行的中欧班列、中亚班列保持强劲增长态势，2023年开行中欧、中亚班列14421列，较2014年增长45倍；今年1至5月份开行中欧、中亚班列6419列，同比增长8.7%。

班列呼啸，新疆地区的棉花、棉纱、核桃、西梅等特色农副产品，搭乘火车迅速进入全国市场，为促进乡村振兴发展按下“加速键”；来自俄罗斯、比利时、法国、德国等中欧班列所经国家和地区的1000余种食品和生活用品通过中欧班列和中亚班列进入寻常百姓家。

特别是甘肃省，东西绵延1600多公里，自古就是至关重要的“黄金通道”。今日的甘肃，依托兰新高铁和兰新铁路建成陆港型国家物流枢纽，因“一带一路”加快对外开放，地区经济社会发展面貌日新月异。

2016年，甘肃（兰州）国际陆港首列“兰州号”（兰州—日喀则—加德满都）南亚公铁联运国际货运列车发运成功。此后，甘肃（兰州）国际陆港先后打通阿拉山口、二连浩特、霍尔果斯等10个口岸通道，班列可通达德国杜伊斯堡、汉堡及哈萨克斯坦阿拉木图、乌兹别克斯坦塔什干等22个国家34个城市。

2023年，甘肃省实现跨境电商进出口额12.21亿元，同比增长20%。“十四五”以来，新增外商投资企业27家，引进世界500强企业及国际知名品牌71家，完成海外投资额4927.17万美元。

车轮滚滚向前，列车高速飞驰。如今，西部高铁路网正通过基础设施“硬联通”，为西北地区的高质量发展提供坚实支撑。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年07月04日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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