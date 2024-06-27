原标题：全球首列商用碳纤维地铁列车问世

科技日报青岛6月26日电 （记者宋迎迎）26日，全球首列用于商业化运营的碳纤维地铁列车“CETROVO 1.0 碳星快轨”，在青岛正式发布。该车较传统地铁车辆减重11%，将引领地铁列车实现全新绿色升级。

该车由中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“中车四方股份公司”）联合青岛地铁集团研制。目前，列车已完成厂内型式试验，按照计划，年内将在青岛地铁1号线投入载客示范运营。

中车四方股份公司碳纤维地铁列车主任设计师刘金柱介绍，该车的车体、转向架构架等主承载结构采用碳纤维复合材料制造，具有更轻更节能、强度更高、环境适应力更强、全寿命周期运维成本更低等技术优势。与传统金属材料的地铁车辆相比，碳纤维地铁车辆的车体减重25%、转向架构架减重50%、整车减重约11%，运行能耗降低7%，每列车每年可减少二氧化碳排放约130吨，相当于植树造林101亩。

“我们实现了碳纤维复合材料的选择、设计、制造、仿真、试验全流程、全链条自主化，系统解决了电磁兼容、隔声、隔热等问题，构建了基于碳纤维复材的轨道车辆系统解决方案，有效降低了列车运营能耗，减少轮轨磨耗。”刘金柱说。

此外，中车四方股份公司通过应用数字孪生技术，打造了碳纤维列车SmartCare智能运维平台，实现了整车安全、结构健康及运用性能的自检测与自诊断。该车全寿命周期检修成本降低了22%。

中车四方股份公司技术中心高级主任设计师吕晓俊介绍，车辆的轻量化是实现轨道车辆绿色化、低碳化的关键技术。碳纤维具有轻质、高强度、抗疲劳、耐腐蚀等优点，其强度是钢铁的5倍以上，但重量不到钢铁的1/4，是轨道车辆轻量化的绝佳材料。

“商用碳纤维地铁列车的问世，标志着车辆主承载结构从金属材料向碳纤维复合材料的革新性转变。”吕晓俊认为，这一跨越不仅突破了传统金属材料结构在减重方面的瓶颈，更引领了我国地铁列车轻量化技术迈向全新高度，对推动城市轨道交通的绿色转型、助力行业实现“双碳”目标具有重要意义。

(责编：杨曦、陈键)

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