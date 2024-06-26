人民网北京6月26日电 （记者孙博洋）24日，来自20多个省市区的2000多种特色农产品、食品汇聚北京新发地，为北京市民的餐桌增添更多选择。

在24日举行的全国优质食品农产品夏季展销大会上，中国食品安全报社总编辑李涛表示，此次展会为地方优质特色农产品和优质食品搭建了一个集供需对接、渠道推介、品牌赋能、线下展示、媒体宣传等于一体的全产业链服务平台。

商业发展中心主任刘颖霞表示，此次展会是连接生产和消费的桥梁与纽带，是农产品商业经济高质量发展的有力支撑，不仅能拓宽农产品出村进城、消费品下乡进村通道，还能实现农户、县域与市场的精准对接，打开农产品销售的潜力空间，还能为“三农”发展带来广阔前景。

北京超市供应企业协会会长姚文华表示，借助乡村振兴政策推动，发掘乡村源头优质农产品，推动产业振兴，将对乡村的优质农产品进行推广和开发，通过引入知名度高的线下展销平台、电商直播等手段，提高农产品的附加值和市场竞争力，进一步唱响“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”主旋律，不断提升全国各地优质农产品品牌影响力。

据悉，本次大会来自全国20多个省市区近200家企业参展，聚焦展示米、面、粮油、水果、茶叶、酒类、乳品、休闲食品等2000余种特色食品产品。

(责编：孙红丽、吕骞)

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