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民航暑运旅客出行热情高 航司加大运力投放满足旅客出行需求

2024年06月26日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）随着大学生毕业季以及各地高考、中考的结束，全国中小学及高校开始集中放暑假，2024年暑运也随之拉开序幕，毕业游、亲子游热度纷纷被提上日程，民航出行热度不断攀升。

业内人士预计，2024年民航暑运旅客出行热情高涨，民航业运量及客座率均有望实现明显增长。

据民航局发布数据显示，2024年5月民航旅客运输量达5887.1万人次，比去年同月提高13.9%。其中，国内航线完成旅客运输量5377.1万人次，比去年同月提高8.1%。国际航线完成旅客运输量510万人次，比去年同月提高158.4%。

记者从国航获悉，2024暑运期间，国航将以更通达的航线网络，更充足的运力投入，更优质的产品服务迎接暑运高峰，满足暑期出游旅客的出行需求。

据国航商务委员会华北营销中心副总经理赵莉介绍，针对暑运出境热点，国航加大国际航线运力投入，将开北京-达卡、成都-米兰航线、复航上海-巴塞罗那航线，加密北京-哥本哈根、成都-新加坡等13条国际航线航班。届时国航执飞的国际和地区航线将恢复至2019年的90%以上，达到114条，通达六大洲43个国家及地区，并通过与星空联盟成员航空公司的合作，将航线网络扩展至全球近1200个目的地。

针对境内热点，重点增加新疆、成渝、山东、海南等热点城市，以及云南、贵州、福建、海拉尔等避暑圣地运力投入，涉及32个航点38条航线，暑期国内日均航班量1444班次，同比19年增幅为39.2%。

一直以来，国航持续打造“空中丝绸之路”，积极服务高质量共建“一带一路”，助力高水平对外开放。目前，国航已开通61条“一带一路”航线，通航28个国家的36个城市，航班量占国际航线总量的60%，为“一带一路”沿线地区和国家间的经济融通、人文交流带来更多空间和机遇。

在欧洲市场，国航是中欧之间重要的承运人之一，市场份额占到28%以上。赵莉表示，欧洲是国航国际运力投入最大的区域，有32条航线，每天53个航班往返于中欧之间，整体航班已经恢复到了2019年的116%。“旅客可从北京、上海、成都、深圳、杭州、重庆等多个国内始发航点出发，无缝接入国航欧洲航线网络，借助深度合作伙伴汉莎在法兰克福和慕尼黑的强大枢纽，我们的旅客可以通过一次中转通达欧洲各地。”

在产品服务方面，结合家庭出行、学生出行等暑期市场需求，国航推出家庭权益卡，升级亲子游产品，优化无成人陪伴儿童、敬老权益卡、学生专区流程，通过多产品升级覆盖家庭出行全场景。

在出行体验方面，联动线上线下、地面空中各领域，全方位升级国航APP、95583、自营休息室、机上餐食、机上座椅等全流程用户体验，力求为旅客提供更舒适、更便捷的出行保障。

(责编：孙红丽、吕骞)
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