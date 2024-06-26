人民网记者 杜燕飞

消费一头连着社会民生，另一头关系到经济发展。近日，国家发展改革委会同农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。在培育文旅体育消费新场景方面，《措施》指出，聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等场景，确定重点场所及重点商户名录，推动受理境外银行卡；提高外籍游客在华购票、餐饮、住宿、出行、预约的便利化水平。

专家表示，促进消费稳定增长，关键是要把蕴藏的巨大消费潜力释放出来。打造消费新场景有助于更好顺应消费场景变化新趋势，不断提升优质商品和服务供给，推动以高质量供给引领和创造市场新需求。其中，提升外籍来华人员支付便利性，将为入境游创造更优质的发展环境，是优化营商环境的应有之义，也是促进消费的重要保障。

意大利留学生体验刷境外银行卡支付。受访者供图

2024年3月，国务院办公厅发布的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》）提出，不断提升老年人、外籍来华人员等群体使用银行卡的便利性，支持公共事业缴费、医疗、旅游景区、商场等便民场景使用银行卡支付。

在此基础上，中国人民银行分别会同商务部、文化和旅游部等部门联合发文，构建以《意见》为基础、联合发文为补充的“1+N”政策体系，推动商业、文旅、交通等领域优化支付服务工作。同时，结合外籍来华人员聚集地、热门旅游景区、涉外支付情况等，综合确定了北京、上海、广州、深圳、成都等17个重点城市和21家重点机构，要求明确时间表和路线图，力争在短期内取得明显成效。

今年以来，中国人民银行围绕支付便利化在北京、上海、深圳、广州、浙江、江苏、福建、四川、陕西等地主持召开推进会，强化与各地、各部门、各行业协同合作，指导督促金融机构加大工作力度。

截至目前，全国已有北京、上海、广州、深圳、大连、成都等30多个省区市出台方案，对优化支付服务工作作出安排。多地方案提出，金融、文旅、商务、交通、民航、铁路、卫生健康等行业主管部门聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等场景，科学合理划定重点商户，围绕改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、提升移动支付便利性、优化账户服务等重点任务，进一步完善优化支付服务。

一系列举措取得明显成效。中国人民银行发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》显示，2024年一季度，入境人员移动支付交易3900多万笔、金额56亿元，同比增长近11倍；截至2024年3月末，重点城市重点商户境外银行卡受理覆盖率较2月末提高20个百分点；超6万家银行网点、近2300个外币兑换设施支持外币兑换，累计发放人民币现金“零钱包”262万个。

值得一提的是，优化支付服务是一项系统工程，多部门要合力营造良好支付环境，加快培育消费新场景。

中国人民银行副行长张青松此前在优化支付服务会议上表示，优化支付服务工作的重点已从17个重点城市扩展至全国，除了要继续保持前期的工作力度外，更关键的是要构建可持续的发展模式，不断增强支付体系的多元化与包容性，充分尊重消费者的支付选择权。

在此前国新办举行的政策吹风会上，文化和旅游部国际交流与合作局负责人石泽毅表示，下一步，文化和旅游部将推动国家4A级以上景区、国家级旅游度假区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、国家级旅游休闲街区等建立受理移动支付、银行卡、现金等所需的软硬件设施，对重点文化和旅游场景进行支付便利化升级。

交通运输部运输服务司负责人高博表示，交通运输部采取了一系列针对性措施，包括加快普及网络售票，方便国内外人员持身份证、护照、外国人永居证等多种证件线上购票；积极推动国内主要网约车平台企业拓展支付渠道。

(责编：孙红丽、吕骞)

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