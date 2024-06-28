杨铮

今年是中国共产党成立103周年。百余年来，理论和事实、历史和现实都充分证明中国共产党始终能与时俱进，永葆风华正茂。全体平安寿险人应多多自觉理性地发出“中国共产党为什么能”的历史之问，应该在探寻、理解和传承党的精神之源中，不断去汲取实践经验、牢记使命初心、警醒自身作为、克服纷杂干扰，为中华民族的伟大复兴，为我国金融事业的高质量发展贡献力量。

继承伟大建党精神，赓续先辈红色血脉

伟大建党精神自中国共产党创立之始便正式诞生 , 是中国共产党立党、兴党、强党的精神原点和思想基点，是构筑共产党人庞大精神谱系的根本源头。百余年来，伟大建党精神成为我们党团结带领各族人民顽强斗争、开拓进取的本源动力，并在革命、建设、改革的进程中不断孕育出呼应时代特征的精神新貌。

当今世界百年未有之大变局正加速演进，国家发展、企业前景与个人命运都与时代洪流交织裹挟，机遇与挑战并存。以伟大建党精神为源头的精神谱系放到今天及未来，永远是激励我们笃定前行的经验财富，每一位平安寿险人“要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大”。我们平安人寿的近五千名党员要永远牢记中国共产党的宗旨，永葆共产党人为人民服务的纯洁底色。

强化党建站位意识，筑牢企业发展根基

回顾伟大建党精神，追溯一大之后民族历程，事实与实践告诉我们——无论是干革命还是搞建设，都必须要有一个坚强的领导核心，中国共产党无疑是中国历史与中国人民的必然选择。紧跟党的步伐，中国人民谋求民族独立、人民解放的斗争就有了主心骨；坚持党的领导，广大百姓追求国家富强、幸福美好的建设就有了定盘星。办好中国的事情，关键在党。加强党的全面领导，是确保我国社会主义现代化建设正确方向的根本所在。

党的二十大报告提出，“增强党组织政治功能和组织功能”“推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制”。新时代新征程，在“第二个百年奋斗目标新的赶考之路”上，在全面推进中国式现代化的复兴进程中，加强金融企业党建工作，既是坚持党的领导、加强党的建设的必然要求，又是提升企业核心竞争力、实现高质量发展的必由之路。

我们要深刻认识到加强党中央对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证。必须深刻把握“党的政治建设是党的根本性建设”，坚决执行“以党的政治建设为统领，引领和带动金融系统党的各方面建设”。

党建兴则精神兴，党建强则本领强。近年来，平安集团党委先后印发《关于加强新时代党的建设工作的意见》《关于党的领导更好更深融入公司治理的若干意见》，积极探索党的建设和公司治理“有机耦合、双向融合、高效配合”运行机制，将党建融入公司治理各环节，融入经营发展全过程，助推企业创造更大价值，实现党建与企业发展统筹兼顾、协调共进。

作为金融保险业的重要力量，平安人寿在平安集团领导下，始终坚持“党建是企业发展的生命线”，在推进党建开展与公司治理的融合中，做到决策有党的声音、管理有党的身影。平安人寿各分公司党委积极响应上级号召，严格落实“第一议题”制度，定期集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，使党员政策理解、理论武装、精神风貌不断提升；通过“三会一课”、主题党日活动等形式，不断影响和带动着员工素质的全面提升，推动高质量党建成果转化为公司高质量发展的实践动能，将党建工作做到实处，把形式主义消于无形。

以不负人民为鲜明底色，以人民立场为金融基底

在开拓中国特色金融之路上，平安人寿全体党员应以伟大建党精神的“不负人民”为鲜亮政治底色，只有心系人民、情系人民，才能让客户需求与企业发展风雨同舟、生死与共。

金融是“国之大者”，作为金融从业者，我们要从思想深处认同坚持党中央对金融工作的集中统一领导、加强党对金融工作的全面领导，是走好中国特色金融发展之路的根本保证，是我们的最大政治优势和制度优势。必须旗帜鲜明讲政治，决不能在方向问题上犯错误，坚决站稳人民立场，切实把“满足人民群众日益增长的金融服务需求、提升最广大人民群众的获得感”作为金融工作的出发点和落脚点。

长期以来，平安人寿将清廉金融文化建设与公司党风建设、经营管理、制度平台、合规风控、企业文化有机结合。自2021年起，平安人寿各分公司先后连续组织开展以“正风肃纪”、“三不腐”及以反腐倡廉为核心的“号角行动”，围绕重点领域，紧盯重点人群，狠抓关键环节。确保企业的政治旗帜立场鲜明，保障人员的政治意识方向不偏。

在推行产品及服务的过程中，平安人寿坚持以人民为中心的价值取向，践行“金融为民”理念，实实在在为民办事。2023年，我们在产品供给、智慧理赔、适老服务、投诉处理、公益活动等多方面发力，推出多项惠民举措，并深入开展“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”等系列宣传活动，用切实行动“为民办实事”。

夯实高质量发展基础，写好金融“五篇大文章”

去年召开的中央金融工作会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。会议强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。 从我国当前所处的历史进程看，推进中国式现代化，培育新质生产力，发展和壮大金融“五篇大文章”是实现高质量发展的必然要求。

“五篇大文章”进一步明确了金融业在助力实体经济发展、服务产业结构升级过程中的发力点。作为保险业的龙头企业之一，平安人寿正在不断开发与时代需求相适应、业务生态可持续的产品服务，以个性化、差异化、定制化的保险产品、满足各类主题需求。

在科技金融领域，平安人寿率先探索并持续加大金融、科技、数据等复合型人才的引进及培养，鼓励创新产出，我们的科技队伍多次在国内外技术赛事中斩获佳绩，多个数字化项目获得市场认可。目前，平安人寿服务运营线上化水平已达99%以上，投保及服务自动化水平在90%以上，通过重点聚焦投保、服务、续期及理赔等环节，不断升级、优化客户数字化服务体验，提升服务效率及客户满意度。

在普惠金融领域，平安人寿推出一系列有针对性的普惠金融产品和服务，全力构建多元化普惠保险供给。在保障产品方面，平安人寿坚持回归保险保障本源，将消保理念融入产品设计等流程中，打造多层次、精细化的重疾保障产品体系，同时持续推出医疗、意外、终寿等非重疾保障产品，给予客户全方位的保障；在助力乡村经济振兴方面，重点着眼村镇等下沉市场，上线乡村版意外险，纳入了乡村居民偏好的电动车意外保障、意外全残/身故保障、满期生存金等多项责任；针对“新市民”人群方面，为网约车司机、快递员等群体着重提供高性价比、低门槛的保险产品，在培养人民保险意识的同时满足其基础保障需求。公司还推出了普惠百万医疗，免赔额可根据投保人家庭经济状况选择，致力于解决市民“因病返贫、因病致贫”的痛点问题，切实通过配置合理的优质保险产品保障民生，惠民利民。

在养老金融领域，平安人寿积极探索深化“保险+服务”模式，针对老年人在金融服务中遇到的痛点、难点，出台多项便民举措。有针对性地开发养老版年金产品，匹配社会人口结构变化趋势，进一步将高龄人群纳入被保人；为老年人、行动不便人士等提供差异化暖心服务，保障其服务需求得到满足的同时，坚决维护消费公平。此外，依托平安集团的医疗健康生态圈，打造“保险+医疗健康”“保险+居家养老”“保险+高品质康养社区”等服务模式，致力于为国民提供覆盖面更广泛的养老综合解决方案。

在数字金融领域，平安人寿深入贯彻落实“4渠道+3产品”战略，持续推进寿险改革，推动渠道转型，提升业务质量。在数字化经营方面，通过打通结果—过程—行为—财务指标，推进报表线上化、建立经营驾驶舱，助力经营分析与管理决策，实现聪明经营；在数字化服务运营方面，着力打造“前端直达、专家集中、数据驱动”模式，借助自动化、智能化手段，为客户提供一站式的便捷服务及体验，不断提升客户满意度；在数字化渠道管理方面，围绕增员、培训、活动量及日常管理等维度，赋能营业部经营管理、代理人高效展业，并设立专业化的评价体系，支持代理人队伍高质量转型。

未来，平安人寿将持续深化金融数字化转型发展，聚焦核心技术研究，运用科技助力业务促进销售、降本提效、控制风险，不断提升金融服务能力和覆盖广度。充分满足人民群众多层次、多样化的金融消费和保险保障需求，持续升级让客户“省心、省时、又省钱”的极致金融与医疗健康服务体验，打造“人无我有、人有我专、人专我新、人新我恒”的竞争力。坚持正确的发展观、政绩观、业绩观和安全观，进一步提高政治站位，以服务国家战略、实体经济与民生需求为己任，扎实做好金融“五篇大文章”，奋力书写高质量发展新答卷。

新时代新征程，在中华民族伟大复兴的道路上，还有许多“雪山”“草地”需要跨越，还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，齐心协力、共同开拓中国特色金融发展之路，为强国建设、民族复兴伟业做出各自贡献。（作者为平安人寿党委书记、董事长）

(责编：曹淼、李源)

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