人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>企业党建

以伟大建党精神夯实党建引领 续写人民金融新篇章

杨铮
2024年06月28日16:29 | 来源：人民网
小字号

今年是中国共产党成立103周年。百余年来，理论和事实、历史和现实都充分证明中国共产党始终能与时俱进，永葆风华正茂。全体平安寿险人应多多自觉理性地发出“中国共产党为什么能”的历史之问，应该在探寻、理解和传承党的精神之源中，不断去汲取实践经验、牢记使命初心、警醒自身作为、克服纷杂干扰，为中华民族的伟大复兴，为我国金融事业的高质量发展贡献力量。

继承伟大建党精神，赓续先辈红色血脉

伟大建党精神自中国共产党创立之始便正式诞生 , 是中国共产党立党、兴党、强党的精神原点和思想基点，是构筑共产党人庞大精神谱系的根本源头。百余年来，伟大建党精神成为我们党团结带领各族人民顽强斗争、开拓进取的本源动力，并在革命、建设、改革的进程中不断孕育出呼应时代特征的精神新貌。

当今世界百年未有之大变局正加速演进，国家发展、企业前景与个人命运都与时代洪流交织裹挟，机遇与挑战并存。以伟大建党精神为源头的精神谱系放到今天及未来，永远是激励我们笃定前行的经验财富，每一位平安寿险人“要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大”。我们平安人寿的近五千名党员要永远牢记中国共产党的宗旨，永葆共产党人为人民服务的纯洁底色。

强化党建站位意识，筑牢企业发展根基

回顾伟大建党精神，追溯一大之后民族历程，事实与实践告诉我们——无论是干革命还是搞建设，都必须要有一个坚强的领导核心，中国共产党无疑是中国历史与中国人民的必然选择。紧跟党的步伐，中国人民谋求民族独立、人民解放的斗争就有了主心骨；坚持党的领导，广大百姓追求国家富强、幸福美好的建设就有了定盘星。办好中国的事情，关键在党。加强党的全面领导，是确保我国社会主义现代化建设正确方向的根本所在。

党的二十大报告提出，“增强党组织政治功能和组织功能”“推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制”。新时代新征程，在“第二个百年奋斗目标新的赶考之路”上，在全面推进中国式现代化的复兴进程中，加强金融企业党建工作，既是坚持党的领导、加强党的建设的必然要求，又是提升企业核心竞争力、实现高质量发展的必由之路。

我们要深刻认识到加强党中央对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证。必须深刻把握“党的政治建设是党的根本性建设”，坚决执行“以党的政治建设为统领，引领和带动金融系统党的各方面建设”。

党建兴则精神兴，党建强则本领强。近年来，平安集团党委先后印发《关于加强新时代党的建设工作的意见》《关于党的领导更好更深融入公司治理的若干意见》，积极探索党的建设和公司治理“有机耦合、双向融合、高效配合”运行机制，将党建融入公司治理各环节，融入经营发展全过程，助推企业创造更大价值，实现党建与企业发展统筹兼顾、协调共进。

作为金融保险业的重要力量，平安人寿在平安集团领导下，始终坚持“党建是企业发展的生命线”，在推进党建开展与公司治理的融合中，做到决策有党的声音、管理有党的身影。平安人寿各分公司党委积极响应上级号召，严格落实“第一议题”制度，定期集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，使党员政策理解、理论武装、精神风貌不断提升；通过“三会一课”、主题党日活动等形式，不断影响和带动着员工素质的全面提升，推动高质量党建成果转化为公司高质量发展的实践动能，将党建工作做到实处，把形式主义消于无形。

以不负人民为鲜明底色，以人民立场为金融基底

在开拓中国特色金融之路上，平安人寿全体党员应以伟大建党精神的“不负人民”为鲜亮政治底色，只有心系人民、情系人民，才能让客户需求与企业发展风雨同舟、生死与共。

金融是“国之大者”，作为金融从业者，我们要从思想深处认同坚持党中央对金融工作的集中统一领导、加强党对金融工作的全面领导，是走好中国特色金融发展之路的根本保证，是我们的最大政治优势和制度优势。必须旗帜鲜明讲政治，决不能在方向问题上犯错误，坚决站稳人民立场，切实把“满足人民群众日益增长的金融服务需求、提升最广大人民群众的获得感”作为金融工作的出发点和落脚点。

长期以来，平安人寿将清廉金融文化建设与公司党风建设、经营管理、制度平台、合规风控、企业文化有机结合。自2021年起，平安人寿各分公司先后连续组织开展以“正风肃纪”、“三不腐”及以反腐倡廉为核心的“号角行动”，围绕重点领域，紧盯重点人群，狠抓关键环节。确保企业的政治旗帜立场鲜明，保障人员的政治意识方向不偏。

在推行产品及服务的过程中，平安人寿坚持以人民为中心的价值取向，践行“金融为民”理念，实实在在为民办事。2023年，我们在产品供给、智慧理赔、适老服务、投诉处理、公益活动等多方面发力，推出多项惠民举措，并深入开展“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”等系列宣传活动，用切实行动“为民办实事”。

夯实高质量发展基础，写好金融“五篇大文章”

去年召开的中央金融工作会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。会议强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。 从我国当前所处的历史进程看，推进中国式现代化，培育新质生产力，发展和壮大金融“五篇大文章”是实现高质量发展的必然要求。

“五篇大文章”进一步明确了金融业在助力实体经济发展、服务产业结构升级过程中的发力点。作为保险业的龙头企业之一，平安人寿正在不断开发与时代需求相适应、业务生态可持续的产品服务，以个性化、差异化、定制化的保险产品、满足各类主题需求。

在科技金融领域，平安人寿率先探索并持续加大金融、科技、数据等复合型人才的引进及培养，鼓励创新产出，我们的科技队伍多次在国内外技术赛事中斩获佳绩，多个数字化项目获得市场认可。目前，平安人寿服务运营线上化水平已达99%以上，投保及服务自动化水平在90%以上，通过重点聚焦投保、服务、续期及理赔等环节，不断升级、优化客户数字化服务体验，提升服务效率及客户满意度。

在普惠金融领域，平安人寿推出一系列有针对性的普惠金融产品和服务，全力构建多元化普惠保险供给。在保障产品方面，平安人寿坚持回归保险保障本源，将消保理念融入产品设计等流程中，打造多层次、精细化的重疾保障产品体系，同时持续推出医疗、意外、终寿等非重疾保障产品，给予客户全方位的保障；在助力乡村经济振兴方面，重点着眼村镇等下沉市场，上线乡村版意外险，纳入了乡村居民偏好的电动车意外保障、意外全残/身故保障、满期生存金等多项责任；针对“新市民”人群方面，为网约车司机、快递员等群体着重提供高性价比、低门槛的保险产品，在培养人民保险意识的同时满足其基础保障需求。公司还推出了普惠百万医疗，免赔额可根据投保人家庭经济状况选择，致力于解决市民“因病返贫、因病致贫”的痛点问题，切实通过配置合理的优质保险产品保障民生，惠民利民。

在养老金融领域，平安人寿积极探索深化“保险+服务”模式，针对老年人在金融服务中遇到的痛点、难点，出台多项便民举措。有针对性地开发养老版年金产品，匹配社会人口结构变化趋势，进一步将高龄人群纳入被保人；为老年人、行动不便人士等提供差异化暖心服务，保障其服务需求得到满足的同时，坚决维护消费公平。此外，依托平安集团的医疗健康生态圈，打造“保险+医疗健康”“保险+居家养老”“保险+高品质康养社区”等服务模式，致力于为国民提供覆盖面更广泛的养老综合解决方案。

在数字金融领域，平安人寿深入贯彻落实“4渠道+3产品”战略，持续推进寿险改革，推动渠道转型，提升业务质量。在数字化经营方面，通过打通结果—过程—行为—财务指标，推进报表线上化、建立经营驾驶舱，助力经营分析与管理决策，实现聪明经营；在数字化服务运营方面，着力打造“前端直达、专家集中、数据驱动”模式，借助自动化、智能化手段，为客户提供一站式的便捷服务及体验，不断提升客户满意度；在数字化渠道管理方面，围绕增员、培训、活动量及日常管理等维度，赋能营业部经营管理、代理人高效展业，并设立专业化的评价体系，支持代理人队伍高质量转型。

未来，平安人寿将持续深化金融数字化转型发展，聚焦核心技术研究，运用科技助力业务促进销售、降本提效、控制风险，不断提升金融服务能力和覆盖广度。充分满足人民群众多层次、多样化的金融消费和保险保障需求，持续升级让客户“省心、省时、又省钱”的极致金融与医疗健康服务体验，打造“人无我有、人有我专、人专我新、人新我恒”的竞争力。坚持正确的发展观、政绩观、业绩观和安全观，进一步提高政治站位，以服务国家战略、实体经济与民生需求为己任，扎实做好金融“五篇大文章”，奋力书写高质量发展新答卷。

新时代新征程，在中华民族伟大复兴的道路上，还有许多“雪山”“草地”需要跨越，还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，齐心协力、共同开拓中国特色金融发展之路，为强国建设、民族复兴伟业做出各自贡献。（作者为平安人寿党委书记、董事长）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国网购用户规模超9亿人 近六成人购买过国货“潮品”
　　人民网北京6月28日电 （方经纶）中国互联网络信息中心（CNNIC）今日发布的《互联网助力数字消费发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）显示，当前，我国网络购物用户规模已超过9亿人，购买国货“潮品”、绿色商品等的用户规模分别达5.3亿人、2.3亿人。 当前，新消费引发新热潮，相关的数字消费增长点不断涌现。…
全国首个批量化应用单机容量16兆瓦海上风电机组项目全容量并网
　　人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）6月27日，全国首个批量化应用单机容量16兆瓦海上风电机组项目——福建漳浦六鳌海上风电场二期项目（以下简称“漳浦二期项目”）实现全容量并网。 漳浦二期海上风电项目。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部