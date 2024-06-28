人民网北京6月28日电 （方经纶）中国互联网络信息中心（CNNIC）今日发布的《互联网助力数字消费发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）显示，当前，我国网络购物用户规模已超过9亿人，购买国货“潮品”、绿色商品等的用户规模分别达5.3亿人、2.3亿人。

当前，新消费引发新热潮，相关的数字消费增长点不断涌现。《蓝皮书》指出，互联网技术的发展，推动了消费场景从线下拓展到线上，消费对象从实物拓展到数字产品、内容等方面，更带动了国货“潮品”消费、文娱旅游消费等一大批新消费增长点加速形成。

数据显示，网购用户中，购买过国货“潮品”的用户占比接近六成，66.5%的国货“潮品”用户认为国货品质已不输国外品牌。“618”期间，网络零售额品牌榜前十位中，国产品牌占据6席，“新中式”相关产品销量增长显著。

同时，文娱旅游消费增长较快。短视频平台文旅内容刷屏，通过打造文旅IP热点，带动“县域游”“小城游”等冷门旅游持续升温，助推“城市漫步”“露营经济”“夜经济”等文旅消费新场景不断涌现。《蓝皮书》显示，我国在线旅行预订用户规模已超过5亿人，同比增长超过20%，今年1-4月，在线旅游消费额增长77.6%。“五一”假期国内游客出游总花费同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

(责编：申佳平、吕骞)

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