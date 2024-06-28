人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）6月27日，全国首个批量化应用单机容量16兆瓦海上风电机组项目——福建漳浦六鳌海上风电场二期项目（以下简称“漳浦二期项目”）实现全容量并网。

漳浦二期海上风电项目。受访者供图

据介绍，漳浦二期海上风电项目位于福建省漳浦县海域，总装机容量达400兆瓦，是我国首个全部采用13兆瓦及以上超大单机容量风机的海上风电场，其中批量化应用了6台16兆瓦海上风电机组。项目投产后，预计每年可生产16亿千瓦时清洁电能，在满足68万户家庭年用电量的情况下，减排二氧化碳约136万吨。

“全球首台16兆瓦海上风电机组在福建平潭海上风电场自2023年7月19日并网发电以来，机组稳定运行。”三峡集团福建分公司党委书记、总经理廖建新说，16兆瓦海上风电机组在漳浦二期项目的批量化应用，有利于推动我国海上风电大型国产装备高质量发展。

“漳浦二期项目风资源好，而且使用大容量机组可以减少用海面积，降低开发和运维成本。”三峡集团福建分公司所属漳浦海峡公司执行董事李小清说。

漳浦二期海上风电项目。汤伟摄

业内人士表示，近年来，我国海上风电快速发展，装机规模继续保持世界第一，我国海上风电加快开发和产业链供应链韧性不断增强，海上风电产业向大功率不断挺进，已形成了完整的具有领先水平和全球竞争力的风电产业链和供应链。

“随着我国大容量海上风电机组的技术进步和商业化进程，我国海上风电前景广阔，已经从浅海向深远海挺进。未来海上风电将与海洋牧场、海上制氢、海上光伏等多业态融合发展。”业内人士说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经